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Η Έλλη Κοκκίνου γιόρτασε τα 56α γενέθλιά της μαζί με αγαπημένους φίλους, επιλέγοντας να μοιραστεί στιγμές από τη βραδιά με τους διαδικτυακούς της ακολούθους.

Το βράδυ της Παρασκευής 24 Ιουλίου, η γνωστή τραγουδίστρια ανάρτησε ένα χιουμοριστικό βίντεο στα social media από τον εορτασμό της. Στα πλάνα εμφανίζεται σε χώρο διασκέδασης, έχοντας μπροστά της μια τούρτα που αρχικά έφερε μόνο το κερί με τον αριθμό «5».

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Λίγο αργότερα, φίλοι της τής φόρεσαν μια στέκα που έγραφε «Χαρούμενα Γενέθλια», ενώ κάποιος άλλος της έβαλε ένα ζευγάρι μαύρα γυαλιά ηλίου. Η ίδια, μπαίνοντας στο κλίμα της γιορτής, πήρε μια καραμούζα και άρχισε να τη φυσά, την ώρα που προστέθηκε στην τούρτα και το δεύτερο κερί με τον αριθμό «6», αποκαλύπτοντας έτσι την πραγματική της ηλικία.

«Χαρούμενα γενέθλια σε εμένα» έγραψε η τραγουδίστρια στη λεζάντα της φωτογραφίας της.