Τα άλογα είναι σε θέση να ανιχνεύουν τον φόβο των ανθρώπων μέσω της όσφρησης, γεγονός που τα κάνει να να τρομάζουν πιο εύκολα και να είναι πιο επιφυλακτικά απέναντι σε άτομα που φοβούνται, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό PLOS One.

Οι ερευνητές, σύμφωνα με το CNN, συνέλεξαν οσμηρά δείγματα από τις μασχάλες εθελοντών, οι οποίοι παρακολούθησαν τρομακτικά, χαρούμενα και ουδέτερα βίντεο. Τα δείγματα αυτά εκτέθηκαν στη συνέχεια σε 43 θηλυκά άλογα, ώστε να εξεταστεί πώς οι διαφορετικές ανθρώπινες οσμές επηρεάζουν τη συμπεριφορά και τη φυσιολογία τους.

Για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, τα δείγματα συλλέχθηκαν και αποθηκεύτηκαν με τρόπο που απέκλειε οποιαδήποτε επιμόλυνση.

Κατά τη διάρκεια τυποποιημένων δοκιμών, τα άλογα κλήθηκαν να αντιδράσουν σε συνηθισμένες καταστάσεις, όπως το αν θα πλησίαζαν έναν άνθρωπο ή αν θα τρόμαζαν από ένα ξαφνικό ερέθισμα, όπως το άνοιγμα μιας ομπρέλας. Παράλληλα, οι επιστήμονες κατέγραψαν τον καρδιακό ρυθμό των ζώων και τα επίπεδα κορτιζόλης στο σάλιο τους, δείκτη που σχετίζεται άμεσα με το στρες.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα άλογα που εκτέθηκαν σε οσμές φόβου παρουσίασαν εντονότερες αντιδράσεις στρες, απέφευγαν πιο συχνά τους ανθρώπους και δίσταζαν να εξερευνήσουν άγνωστα αντικείμενα.

Όπως εξήγησε η επικεφαλής της έρευνας, Πλοτίν Ζαρντά, τα άλογα μπορούν να «μυρίσουν» τη συναισθηματική μας κατάσταση ακόμη και όταν δεν μας βλέπουν ή δεν μας ακούν, επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη συναισθηματικής μετάδοσης μεταξύ διαφορετικών ειδών.

Η μελέτη έχει σημαντικές προεκτάσεις για όσους ασχολούνται με την ιππασία ή τη φροντίδα αλόγων, καθώς αναδεικνύει τη σημασία της ψυχραιμίας και της συναισθηματικής ισορροπίας του ανθρώπου. Οι ερευνητές σκοπεύουν να εξετάσουν στο μέλλον αν και οι άνθρωποι μπορούν να αντιλαμβάνονται συναισθήματα των αλόγων μέσω της όσφρησης, καθώς και αν αντίστοιχη χημική επικοινωνία συμβαίνει και με άλλα συναισθήματα πέρα από τον φόβο.

