Μεταξύ σοβαρού και αστείου, κάποιος πρέπει να ανακτήσει την ψυχραιμία του στα ΕΛΤΑ. Το μήνυμα που εμφανίζεται με το που μπαίνει ο χρήστης στην ιστοσελίδα της εταιρείας μπορεί να φαινόταν «λογικό» πριν από μερικά 24ωρα, όμως τώρα μοιάζει σουρεαλιστικό…

Διαβάζουμε: «Ενημέρωση – Βρείτε το κατάστημα που εξυπηρετεί την περιοχή σας – Πατήσε ΕΔΩ ή καλέστε από σταθερό ή κινητό κλπ».

Η ανάγκη για ένα σχέδιο διαχείρισης κρίσης είναι πρόδηλη και μάλλον πρέπει όσοι παραλάβουν τη σκυτάλη, μετά από την παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου Γρηγόρη Σκλήκα, να αρχίζουν από την Επικοινωνία.

Και γενικώς, να είναι στο εξής πολύ προσεκτικοί, όταν αναφέρουν τη λέξη «κατάστημα».