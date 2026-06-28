Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ελλάδα διαθέτει περίπου 6.000 νησιά, από τα οποία μόνο τα 227 κατοικούνται, προσφέροντας πολλές εναλλακτικές επιλογές πέρα από τους ευρέως γνωστούς τουριστικούς προορισμούς.

Οι βρετανικοί Times προτείνουν δεκάδες λιγότερο πολυσύχναστα νησιά, όπου οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν αυθεντική ατμόσφαιρα και επαφή με τη φύση.

Η περιορισμένη επισκεψιμότητα σε αυτούς τους προορισμούς οφείλεται κυρίως στη δυσκολότερη πρόσβαση, καθώς η σύνδεσή τους πραγματοποιείται συχνά αποκλειστικά μέσω θαλάσσης.

Ανάμεσα στις προτάσεις περιλαμβάνονται νησιά όπως η Αστυπάλαια, η Ανάφη, οι Λειψοί, η Νίσυρος και η Αλόννησος, που διατηρούν χαλαρούς ρυθμούς ζωής.

Αυτοί οι προορισμοί αποδεικνύουν ότι η χώρα διαθέτει πλήθος επιλογών για διακοπές μακριά από τον μαζικό τουρισμό, διαφυλάσσοντας την παράδοση και την ηρεμία.

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Η Ελλάδα διαθέτει περίπου 6.000 νησιά και νησίδες, όμως μόνο περίπου 227 από αυτά είναι κατοικημένα. Ελάχιστα έχουν γνωρίσει τον μαζικό τουρισμό, αφήνοντας πολλούς μικρούς προορισμούς μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με τους βρετανικούς Times, πέρα από δημοφιλή νησιά όπως η Ρόδος, η Κως, η Σαντορίνη και η Μύκονος, υπάρχουν δεκάδες άλλες επιλογές όπου οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν πιο ήρεμες διακοπές, αυθεντική ατμόσφαιρα και επαφή με τη φύση.

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Η χαμηλότερη επισκεψιμότητα αυτών των νησιών δεν οφείλεται στην έλλειψη ομορφιάς, αλλά κυρίως στη δυσκολότερη πρόσβαση, καθώς αρκετά από αυτά συνδέονται μόνο ακτοπλοϊκά.

Οι Times ξεχωρίζουν τόσο απομονωμένους προορισμούς, όπως το Καστελλόριζο και οι Λειψοί, όσο και νησιά κοντά στην Αθήνα, όπως η Αίγινα και το Αγκίστρι, που προσφέρουν εύκολη πρόσβαση αλλά πιο χαλαρούς ρυθμούς.

Τα ελληνικά νησιά μακριά από τα πλήθη

Αίγινα

Σε απόσταση μόλις 30 λεπτών με καταμαράν από τον Πειραιά, αποτελεί επιλογή για όσους θέλουν κοντινή απόδραση με ταβέρνες, παραλίες και το γνωστό φιστίκι της.

Αστυπάλαια

Το νησί με το χαρακτηριστικό σχήμα πεταλούδας συνδυάζει κάστρο, ιστορία, κρυστάλλινα νερά και ήρεμη ατμόσφαιρα.

Ανάφη

Ένα μικρό κυκλαδίτικο νησί κοντά στη Σαντορίνη, με έναν βασικό οικισμό, όμορφες παραλίες και χαμηλούς ρυθμούς.

Λειψοί

Με τιρκουάζ νερά και παραλίες που θυμίζουν εξωτικό προορισμό, συνδέονται και με τον μύθο του Οδυσσέα και της Καλυψώς.

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Άνδρος

Ένα πιο πράσινο κυκλαδίτικο νησί, με μονοπάτια πεζοπορίας, παραδοσιακά χωριά και εντυπωσιακές παραλίες όπως τα Άχλα και το Μπατσί.

Φολέγανδρος

Γνωστή για τη γραφική Χώρα, τα ηλιοβασιλέματα και τη μποέμικη ατμόσφαιρά της, αποτελεί επιλογή για πιο ήσυχες διακοπές.

Νίσυρος

Με ηφαιστειακά τοπία, ιαματικές πηγές και τον εντυπωσιακό κρατήρα, προσφέρει μια διαφορετική εμπειρία στα Δωδεκάνησα.

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Σύρος

Συνδυάζει πολιτισμό και θάλασσα, με την Ερμούπολη, τη νεοκλασική αρχιτεκτονική και όμορφες παραλίες.

Μεγανήσι

Ήρεμο νησί του Ιονίου με ελαιώνες, μικρούς οικισμούς και παραλίες όπως το Φανάρι και η Σπηλιά.

Αλόννησος

Προορισμός για τους λάτρεις της φύσης, καθώς αποτελεί μέρος του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου με πλούσια θαλάσσια ζωή.

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Αγκίστρι

Μια κοντινή επιλογή από τον Πειραιά, με πευκοδάση, ήσυχους κολπίσκους και καθαρά νερά.

Μήλος

Με τα μοναδικά ηφαιστειακά τοπία και το διάσημο Σαρακήνικο, προσφέρει εικόνες που θυμίζουν άλλο πλανήτη.

Πάτμος

Ιστορικό νησί με σημαντική θρησκευτική κληρονομιά, αλλά και ήσυχες παραλίες.

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Κύθηρα

Με φαράγγια, παραδοσιακά χωριά, καταρράκτες και όμορφες ακτές, αποτελεί έναν ξεχωριστό προορισμό.

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Καστελλόριζο

Ένα από τα πιο απομακρυσμένα ελληνικά νησιά, με πολύχρωμο λιμάνι και ιδιαίτερη ατμόσφαιρα.

Σέριφος

Ήσυχη κυκλαδίτικη επιλογή με παραδοσιακή αρχιτεκτονική και αυθεντικό χαρακτήρα.

Σίφνος

Ξεχωρίζει για τη γαστρονομία της, τα όμορφα χωριά και τις χαλαρές διακοπές.

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Τα νησιά αυτά αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο οι διάσημοι προορισμοί του μαζικού τουρισμού, αλλά και μικροί παράδεισοι όπου η ηρεμία, η παράδοση και η αυθεντική εμπειρία παραμένουν ζωντανές.



