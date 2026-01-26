Πέντε εργάτριες νεκρές είναι ο τραγικός απολογισμός της ισχυρής έκρηξης και της φωτιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο εργοστάσιο μπισκότων Βιολάντα.

Το πρώτο θύμα που έχει αναγνωριστεί είναι η 42χρονη Βασιλική Σκαμπαρδώνη, από το Γαρδίκι Τρικάλων, μητέρα δύο παιδιών και ιδιαίτερα γνωστή στην τοπική κοινωνία, μιας και στο παρελθόν είχε κομμωτήριο στην περιοχή, πριν αρχίσει να εργάζεται στη συγκεκριμένη μονάδα. Στα θύματα περιλαμβάνονται η 45χρονη Έλενα Κατσαρού από το χωριό Γλίνος και η Σταυρούλα Μπουκοβάλα από την Καρδίτσα. Και οι τρεις γυναίκες, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ήταν μανάδες μικρών παιδιών.

Το δεύτερο θύμα που έχει γίνει γνωστό είναι η Έλενα Κατσαρού. Η 45χρονη γυναίκα ήταν από το χωριό Γλίνος και ήταν παντρεμένη.

Ανάμεσα στις εργαζόμενες που δεν πρόλαβε να βγει ζωντανή, ήταν η 56χρονη Βούλα Μπουκοβάλα μητέρα τριών παιδιών. Οι γονείς της κλήθηκαν να δώσουν γενετικό υλικό ώστε να γίνει η ταυτοποίηση.

Η μοιραία βάρδια που στοίχισε τη ζωή στις εργαζόμενες, ήταν αυτή που προτιμούσαν γυναίκες -κυρίως νέες- με παιδιά, ώστε να έχουν τον χρόνο το πρωί να φροντίζουν τα παιδιά τους.

Ηταν αυτές που δεν πρόλαβαν να βγουν από τον χώρο του εργοστασίου την στιγμή της έκρηξης, ενώ άλλοι γλίτωσαν με ελαφρά τραύματα καθώς εκείνη την ώρα ήταν κοντά στην έξοδο ή εκτός κτιρίου καθώς έκαναν διάλειμμα.

Στη Λάρισα μεταφέρονται οι σοροί των θυμάτων

Για τρεις (3) νεκρούς κάνει λόγο ανακοίνωση της 5ης ΥΠΕ, όσον αφορά το τραγικό δυστύχημα στο εργοστάσιο της ΒΙΟΛΑΝΤΑ στα Τρίκαλα. Ωστόσο και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του trikalavoice.gr έχουν εντοπιστεί και μεταφέρονται στη Λάρισα και οι πέντε (5) σοροί των αγνοούμενων γυναικών.

Αναλυτικά:

“Σήμερα, στις 4.30 π.μ., κατέφθασε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ο πρώτος τραυματίας από τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο εργοστάσιο «ΒΙΟΛΑΝΤΑ». Στη συνέχεια, κατέφθασαν ακόμα έξι (6) τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας είναι πυροσβέστης. Για προληπτικούς λόγους νοσηλεύτηκαν σε θαλάμους βραχείας νοσηλείας και περίπου, στις 10.00 π.μ., έλαβαν εξιτήριο. Έως τώρα έχουν ανευρεθεί τρεις (3) απανθρακωμένοι σοροί, οι οποίες θα μεταφερθούν στο ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ προκειμένου να πραγματοποιηθεί νεκροψία- νεκροτομή, καθώς και για να γίνει η ταυτοποίηση τους. Σημειώνεται ότι στο σημείο του συμβάντος καθώς και στο ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ έχουν μεταβεί Ψυχολόγοι για τη ψυχολογική υποστήριξη των συγγενών των θυμάτων.

Τα πρώτα λόγια του πατέρα αγνοούμενης στο εργοστάσιο ”Βιολάντα” – «Άλλαξε καριέρα 6 μήνες πριν»



Ο πατέρας μιας εκ των αγνοουμένων μίλησε στο Mega. Ο πατέρας της Βασιλκής είπε στη δημοσιογράφο του τηλεοπτικού καναλιού ότι η κόρη του εργαζόταν τους τελευταίους έξι μήνες στο εργοστάσιο, καθώς νωρίτερα διατηρούσε κατάστημα στα Τρίκαλα. Οπως είπε έχει κληθεί για να δώσει DNA προκειμένου να προχωρήσουν στην ταυτοποίηση, καθώς ακόμη η κόρη του επίσημα θεωρείται αγνοούμενη.

