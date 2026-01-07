Σε πλήρη συμφωνία κατέληξαν ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και οι εκπρόσωποι των λαϊκών αγορών κατά τη συνάντηση που είχαν νωρίτερα, ενώ σήμερα (7/1) μετά τις 4 το μεσημέρι θα συναντηθούν με τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή.

Στην συνάντηση επιβεβαιώθηκε η συμφωνία για την ενίσχυση του θεσμού λειτουργίας των λαϊκών αγορών, ως επιστέγασμα ενός ουσιαστικού διαλόγου που κράτησε σχεδόν τέσσερις μήνες, ενώ υπήρξε ικανοποίηση από μεριάς των εκπροσώπων των λαϊκών αγορών, καθώς ο κ. Θεοδωρικάκος δεσμεύτηκε για την υλοποίηση των αιτημάτων τους.

Η απεργία που έχουν προκηρύξει οι παραγωγοί και πωλητές λαϊκών αγορών συνεχίζεται και σήμερα, ενώ αύριο αναμένεται να κλείσουν οι Λαχαναγορές Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει έτοιμη τη νομοθετική πρωτοβουλία που ενισχύει ριζικά την λειτουργία των λαϊκών αγορών, αντιμετωπίζοντας φαινόμενα γραφειοκρατίας και διευκολύνοντας έμπρακτα την είσοδο νέων πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών.

Με τις προωθούμενες ρυθμίσεις:

Εισάγεται η πλήρης ψηφιοποίηση των αδειών και η μετατροπή τους σε αορίστου χρόνου, η υλοποίηση της προκήρυξης όλων των κενών θέσεων, η καθιέρωση ηλεκτρονικής κλήρωσης και η δημιουργία μιας εξελιγμένης Ψηφιακής Πύλης Λαϊκών Αγορών.

Προβλέπεται ο καθορισμός ανώτατου ημερήσιου τέλους και η αντιμετώπιση μιας σειράς θεμάτων όπως η αμοιβαία αλλαγή θέσης και λαϊκής αγοράς, η βελτίωση θέσης, η μεταβίβαση, η εργασιακή υποστήριξη και αναπλήρωση κ.ά.

Θεσμοθετείται ποσοστό 10% για εποχικές θέσεις σε κάθε λαϊκή αγορά για παραγωγούς και η δημιουργία λαϊκών αγορών παραγωγών, με πρωτοβουλία και συμφωνία δήμων και φορέων λειτουργίας.

ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ – φωτο αρχείου (ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ)

Επιπλέον, με κινήσεις όπως η κατάργηση της υποχρέωσης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για την ανανέωση των αδειών τον Δεκέμβριο του 2024, το Υπουργείο Ανάπτυξης διασφάλισε την απρόσκοπτη εργασία τους, αποτρέποντας τον κίνδυνο απώλειας της δουλειάς τους λόγω χρεών.