Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός μηχανής που οδηγούσε αντικανονικά, παραβιάζοντας σχεδόν το σύνολο του ΚΟΚ, και ανέβαζε τα σχετικά βίντεο στο διαδίκτυο επιδιώκοντας μερικά likes.

Όπως έγινε γνωστό αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής στο πλαίσιο διερεύνησης ανάρτησης βιντεοληπτικού υλικού σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης όπου εμφανίζονται 2 αναβάτες μοτοσυκλέτας μεγάλου κυβισμού να μη συμμορφώνονται σε σήμα αστυνομικών για έλεγχο στο κέντρο της Αθήνας, αναπτύσσοντας ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς για να διαφύγουν, ταυτοποίησαν δύο 24χρονους αλλοδαπούς.

Σε βάρος τους, και σε βάρος 22χρονου ημεδαπού, σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, προτροπή σε τέλεση αδικήματος, επικίνδυνη οδήγηση και ηθική αυτουργία στις ανωτέρω πράξεις.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 11-10-2025, ο 24χρονος οδηγώντας μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού με συνεπιβάτη έτερο 24χρονο αλλοδαπό, στο κέντρο της Αθήνας, δεν συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικών για έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα και ακολούθησε καταδίωξη.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, παραβίασε κατ’ επανάληψη ερυθρούς σηματοδότες, πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς και κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προκαλώντας σοβαρό κίνδυνο για τους υπόλοιπους χρήστες της οδού.

Ο 24χρονος συνεπιβάτης ο οποίος βιντεοσκοπούσε την παραβατική συμπεριφορά του οδηγού, εμφανίζεται να τον προτρέπει να συνεχίσει την ανάπτυξη ταχύτητας, προκειμένου να αποφύγουν τον έλεγχο.

Αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. μετά από ενδελεχή και επίμονη προανακριτική έρευνα, αξιοποιώντας και το επίμαχο βιντεοληπτικό υλικό που είχε αναρτηθεί σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ταυτοποίησαν τον 24χρονο οδηγό και τον 24χρονο συνεπιβάτη.

Η δίκυκλη μοτοσυκλέτα εντοπίστηκε σε συνεργείο ιδιοκτησίας 22χρονου ημεδαπού στην περιοχή της Θήβας, όπου είχε αποσυναρμολογηθεί, ενώ εξαρτήματά της είχαν ήδη διατεθεί προς πώληση ως ανταλλακτικά σε διαδικτυακές ιστοσελίδες αγγελιών.

Οι κατηγορούμενοι είχαν προβεί στις ανωτέρω ενέργειες, με σκοπό την εξαφάνιση οποιουδήποτε στοιχείου θα μπορούσε να οδηγήσει στην ταυτοποίησή τους.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα ο 24χρονος οδηγός στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης, ενώ ακόμα διαπιστώθηκε ότι διατηρούσε προφίλ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου προέβαινε σε συστηματικές δημοσιεύσεις οπτικοακουστικού υλικού με επικίνδυνες οδηγικές του συμπεριφορές. Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.