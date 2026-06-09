Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Τάσος Κωστής παραχώρησε μια ιδιαίτερα συγκινητική και ειλικρινή συνέντευξη στην εκπομπή Super Κατερίνα, μιλώντας ανοιχτά τόσο για την απώλεια της συζύγου του όσο και για τη δική του περιπέτεια με την υγεία του.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε με βαθιά συγκίνηση στα χρόνια που μοιράστηκε με τη σύζυγό του και στο δύσκολο ταξίδι του πένθους, εξηγώντας πως η παραμονή του στην Κύπρο τον βοήθησε ψυχολογικά, καθώς στην Ελλάδα τα πάντα του τη θύμιζαν. «Η περίοδος που πήγα στην Κύπρο μου έκανε καλό, γιατί εδώ μου τη θύμιζαν όλα. Δεν σβήνεται ένας άνθρωπος τόσα πολλά χρόνια, καλά χρόνια. Είναι τραγούδια που όταν τα βλέπω, τα ακούω, δεν μπορώ. Είμαι ευλογημένος και ευχαριστώ που βρέθηκε στη ζωή μου. Ο πόνος δεν φεύγει, τον διαχειρίζεσαι όμως. Κρατάς τον άνθρωπό σου μέσα στην ψυχή σου και η ζωή προχωράει», είπε χαρακτηριστικά.

Advertisement

Advertisement

Στη συνέχεια, αποκάλυψε για πρώτη φορά λεπτομέρειες σχετικά με τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο στο έντερο, σημειώνοντας ότι στάθηκε τυχερός καθώς η ασθένεια εντοπίστηκε έγκαιρα, γεγονός που του επέτρεψε να ξεκινήσει άμεσα θεραπείες και να παλέψει. «Είχα και εγώ καρκίνο στο έντερο. Ήμουν τυχερός που το πρόλαβα έγκαιρα. Έκανα χειρουργεία, ακτινοθεραπείες, χημειοθεραπείες, όλα αυτά τα πράγματα τα έκανα μαζί. Μου έδωσε το δικαίωμα να πολεμήσω, πολέμησα και είμαστε σε παύση. Δεν είναι εύκολο να λες τη λέξη “καρκίνος”. Φεύγει η γη κάτω από τα πόδια σου. Έχεις να διαχειριστείς πολλά πράγματα στο μυαλό σου. Το πρώτο που έβαλα ήταν να κάνω υπομονή και να πολεμάω, αφού μου δίνει τη δυνατότητα να πολεμάω. Και πολέμουσα».

Παράλληλα, στάθηκε στη δύσκολη ψυχολογική δοκιμασία που βιώνουν οι συγγενείς των ασθενών, τονίζοντας ότι πολλές φορές εκείνοι που περιμένουν απ’ έξω αγωνιούν περισσότερο. «Η άλλη πλευρά είναι χειρότερη. Εσύ όταν κάνεις χειρουργεία για τέτοια, απλά κάνεις έναν ωραίο ύπνο, ξυπνάς κι έχει τελειώσει. Ο άλλος που είναι απ’ έξω δεκαοχτώ ώρες και περιμένει τον άνθρωπό του μέσα στο μαχαίρι, και ξέρει “θα βγει, δεν θα βγει;”, είναι χειρότερα. Εγώ είχα και τη μία πλευρά, και την άλλη».

Ο Τάσος Κωστής έχει αναφερθεί και στο παρελθόν δημόσια στην απώλεια της συζύγου του, η οποία έφυγε από τη ζωή τον Μάρτιο του 2024 έπειτα από μάχη με τον καρκίνο, επισημαίνοντας πως, παρά το βαρύ πένθος, προσπαθεί να συνεχίσει τη ζωή του κρατώντας τη μνήμη της ζωντανή.