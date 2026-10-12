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Με την κόρη της υπαλλήλου στο κυλικείο της επιβατικής αμαξοστοιχίας ξεκίνησαν οι σημερινές καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Η Σοφία Στεφανάκη κατέθεσε πως η μητέρα της εργάζονταν στα τρένα από το 2017 και το 2022 της είχε αναφέρει πως ένα τρένο στο οποίο εργαζόταν είχε εκτροχιαστεί και πως είχαν απενεργοποιήσει το σύστημα αυτόματης πέδησης για να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στα δρομολόγια.

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«Έχασα την μαμά μου αλλά έχασα και τη φίλη μου. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Έχω εμπιστοσύνη σε σας ότι μπορείτε να αποδώσετε δικαιοσύνη» κατέθεσε η κα Στεφανάκη προσθέτοντας πως τους έστειλαν ένα κλειστό φέρετρο στην Κρήτη αποτρέποντας τους να το ανοίξουν.

Τόνισε πως ξεκίνησαν την διαδικασία της εκταφής μετά το πέρας της τριετίας αλλά η διαδικασία «πάγωσε» με ευθύνη των δικαστικών αρχών. «Το πιο σημαντικό είναι να δω ότι ήταν αυτή. Δεν μας έδωσαν τίποτα από αντικείμενα» κατέθεσε η κα Στεφανάκη.

Σε ερώτηση της προέδρου αν η μητέρα της είχε αναφέρει στην ίδια κάτι σχετικά με λαθρεμπόριο στα τρένα, απάντησε αρνητικά.

Στη συνέχεια κατέθεσε ο Αδάμ Αδαμάκης, πατέρας του 23χρονου Ιορδάνη Αδαμάκη. «Η αδιαφορία που υπήρχε στον σιδηρόδρομο δημιούργησε αυτό το πρόβλημα. Εμείς βλέπατε άλλα στις διαφημίσεις και μετά από την ανακριτική διαδικασία καταλάβαμε ότι δεν υπήρχε ούτε ίχνος ασφάλειας» κατέθεσε ο κ. Αδαμάκης τονίζοντας πως στην ιατροδικαστική έκθεση αναφέρεται για τον γιο του η «ολική απανθράκωση».

«Τα έλαια μετασχηματιστών δεν κάνουν πυρόσφαιρα. Στο τέλος θέλω μια απάντηση σαν γονιός. Ψάξτε το. Πιστεύω ότι θα δοθεί μια απάντηση σ’ αυτό που συνέβη» κατέθεσε ο κ. Αδαμάκης.

Πηγή: larissanet.gr