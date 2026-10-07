Δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, κυρίως νέους ηλικίας 15 έως 25 ετών, στην Λάρισα. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026 (ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ/EUROKINISSI)

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Ο πατέρας του 21χρονου Αναστάσιου ζήτησε απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού του, αμφισβητώντας την εκδοχή περί ακαριαίου τέλους.

Ο μάρτυρας κατήγγειλε τη διαχείριση των ηχητικών ντοκουμέντων από το 112 και την αλλοίωση του χώρου της σύγκρουσης από τις αρχές.

Την κατάθεση συμπλήρωσε η μητέρα του θύματος, Βασιλική Κούλπα, ζητώντας την απόδοση δικαιοσύνης χωρίς πολιτικές σκοπιμότητες για όλες τις οικογένειες των θυμάτων.

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Ο πατέρας του 21χρονου Καρδιτσιώτη Αναστάσιου Κουτσόπουλου που έχασε την ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη κατέθεσε σήμερα πρώτος στη δίκη για το πολύνεκρο δυστύχημα.

Ο Δημήτριος Κουτσόπουλος ξεκίνησε την κατάθεσή του χρονολογικά από το τριήμερο που ο Αναστάσιος ήταν στην Καρδίτσα. «Τον Τασούλη μου πριν τις αποκριές τον είχα στην Καρδίτσα και βόηθαγε στο οργώματα. Στις αποκριές μείναμε για τριήμερο και Καθαρά Δευτέρα, είπε “θέλω να φάμε όλοι μαζί σαν οικογένεια”, σαν να ήξερε ότι θα είναι η τελευταία μέρα». κατέθεσε αρχικά ο κ. Κουτσόπουλος και στη συνέχεια αναφέρθηκε στη στιγμή που έφτασε με την γυναίκα του στα Τέμπη μόλις έμαθε αρχικά για εκτροχιασμό τρένων.

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«Βλέπαμε δεξιά-αριστερά παιδάκια, τους είχαν δώσει κουβέρτες. Ψάχναμε τον Τάσο. Είχε πολύ καπνό. Καπνό και σκοτάδι». είπε και πρόσθεσε ότι αφού αρχικά τους είπαν οι αστυνομικοί ότι δεν υπάρχουν νεκροί, ξεκίνησαν για το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

«Μετά από μια ώρα βλέπουμε το πρώτο ασθενοφόρο. Εκεί τρελάθηκα. Περιμέναμε να κατεβάσουν τους τραυματίες. Και βλέπω μια μαύρη σακούλα. Και λέω τι γίνεται; Πού είναι οι τραυματίες; Μετά και άλλα ασθενοφόρα κατέβαζαν και άλλες σακούλες. Πού είναι ο Τάσος, πού είναι ο Τάσος. Ψαχνόμασταν. Ήμασταν στα χαμένα. Περιμέναμε στο νοσοκομείο να μας πουν τι έγινε» κατέθεσε ο κ.Κουτσόπουλος προσθέτοντας πως αφού έδωσε δείγμα DNA για την ταυτοποίηση, επέστρεψαν στην Καρδίτσα. Την Παρασκευή ειδοποιήθηκε ότι υπήρξε ταυτοποίηση και μόλις επέστρεψε στο νοσοκομείο, του παρέδωσαν έναν σταυρό που φορούσε ο Τάσος, μαυρισμένο.

«Εγώ θέλω να μάθω γιατί κάηκε ζωντανό το παιδί μου. Αυτό με ενδιαφέρει. Ήταν ακαριαίος ο θάνατος ,μας έλεγαν. Αλλά δεν ήταν έτσι, τα στοιχεία ήταν διαφορετικά. Γιατί ο Τάσος ζούσε. Αν δεν υπήρχε η φωτιά ο Τάσος θα ζούσε. Εγώ θέλω να μάθω την αλήθεια. Αν δεν υπήρχε, η φωτιά θα ζούσε. Τον πήραμε καμένο» κατέθεσε ο Δημήτρης Κουτσόπουλος. τονίζοντας πως από το κινητό του γιου του ενεργοποιήθηκε το 112 μετά την σύγκρουση όπου ακούγονται φωνές επιβατών, μεταξύ των οποίωνκαι η φωνή του γιου του.

«Μαθαίνουμε ότι το κινητό του Τάσου κάλεσε το 112… Λες και ήταν βαλτό αυτό το κινητό να ξεσηκώσει όλη την Ελλάδα» κατέθεσε προσθέτοντας ότι έμαθαν για πρώτη φορά για τα ηχητικά 1,5 χρόνο μετά. Πρόσθεσε πως όταν ρώτησαν τον ειδικό εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαϊμη γιατί δεν τους ειδοποίησε νωρίτερα για τα ηχητικά, η απάντηση που έλαβαν ήταν «για να μην τους στεναχωρήσει».

Ο κ. Κουτσόπουλος ανέφερε επίσης ότι στις 2 Μαρτίου επισκέφτηκε το σημείο της σύγκρουσης. «Κοίταγα στα συντρίμμια μέσα μήπως δω τον Τάσο. Γερανός υπήρχε. Εκεί δεν είχαν πειράξει το έδαφος» κατέθεσε ο κ. Κουτσόπουλος προσθέτοντας πως όταν ξαναπήγε λίγες μέρες μετά «το είχαν ισοπεδώσει. Δεν υπήρχε τίποτα».

Στη συνέχεια κατέθεσε η μητέρα του, Βασιλική Κούλπα: «Αναγνώρισα από την πρώτη στιγμή τη φωνή του Τάσου μόλις άκουσα τα ηχητικά. Ταλαιπωρήθηκε, το κάψαν ζωντανό. Την αλήθεια θέλω να μάθω και η αλήθεια πίσω από τις τόσες ζωές που χάθηκαν, δεν πρέπει να έχει κενά. Θέλω να κοιτάξω στα μάτια τον γιο μου και να πω έκανα τα πάντα για τον Τάσο. Θέλω να μην επηρεαστεί η αλήθεια και η δικαιοσύνη από πολιτικές σκοπιμότητες. Να είναι αμερόληπτη. Την αλήθεια για το παιδί μου, για τον Τάσο, για όλες τις οικογένειες που καταστράφηκαν. Δεν το δέχομαι το ανθρώπινο λάθος. Το ανθρώπινο λάθος είναι το τελευταίο…Το παιδί μου ήθελα. Μου το κάψανε. Όλα πρέπει να εξεταστούν».