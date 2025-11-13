Ο Πάνος Ρούτσι πήγε καλεσμένος στη διαδικτυακή εκπομπή της ψυχολόγου και κλινικής υπνοθεραπεύτριας Άντζυ Λουπέσκου και η παρουσία του εκεί προκάλεσε απορία.

Η υπνοθεραπεύτρια στο απόσπασμα από την εκπομπή που έχει δημοσιεύσει στα social media μιλά για τον γιο του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος σκοτώθηκε στο δυστύχημα στα Τέμπη, λέγοντας ότι ήταν στο πεπρωμένο του. Του είπε, μάλιστα, ότι ήταν γραφτό μετά τα 16 του να πεθάνει σε δύο-τρία χρόνια επειδή του άρεσε η ταχύτητα και ότι θα έφευγε από τροχαίο.

Αποδίδει όλα αυτά σε διαισθήσεις κ.λπ., ενώ στο κλείσιμο του αποσπάσματος που έχει δημοσιεύσει (στο Instagram αναφέρει ότι σύντομα ολόκληρη η εκπομπή θα ανέβει στο Youtube) λέει στον Πάνο Ρούτσι «ο σκοπός της εκπομπής μας δεν είναι να έρθετε να πείτε τον πόνο σας και να βρείτε το δίκιο σας. Ο σκοπός είναι πώς εγώ βοηθάω εσάς».

@angie.loupescou Αυτό και πολλά άλλα ενδιαφέροντα βίντεο μπορείτε να βρείτε στο κανάλι μου στο YouTube. #ψυχολογία #ενσυναίσθηση # Διαίσθηση #πνευματικότητα #αυτογνωσία #ελληνικαβίντεο #οδηγόςζωής #θεραπεία #υπνοθεραπεία #όνειρα #γυναικείαενδυνάμωση #ενέργεια #συνείδηση #dreamwork #πνευματικήαφύπνιση #αυτοανάπτυξη #ψυχικήυγεία #ταξίδιθεραπείας #greekspirituality #greektiktok #angieloupescou ♬ πρωτότυπος ήχος – Angie Loupescou

Συγκεκριμένα η Λουπέσκου ακούγεται να λέει στο βίντεο:

«Το παιδί αυτό είχε τρεις κινδύνους στη ζωή του. Ήταν πανέξυπνο παιδί, καλλιτεχνικό. Ήταν ένα παιδί το οποίο ήταν αγαπητό σε όλους, συμβούλευε τα άλλα παιδιά, έδινε ακόμα και το ψωμί που έτρωγε στα άλλα παιδιά, αλλά είχε τρεις κινδύνους».

«Δηλαδή σε ηλικία 2,5 χρόνων το παιδί αυτό κινδύνεψε. Σε ηλικία 4 με 6 χρόνων ήταν μια ηλικία που το παιδί αυτό κρύωνε συνεχώς, είχε διάφορα προβλήματα με το αναπνευστικό του, με ιώσεις κ.λπ. Στα 12 με 13 και μετά έχουμε τη χρονολογία αυτή, πριν φτάσει στον θάνατο το παιδί αυτό πέρασε διάφορες φάσεις που η ζωή του είχε επικινδυνότητα και στο παιδί αυτό του άρεσε η ταχύτητα», είπε η Λουπέσκου, με τον Πάνο Ρούτσι να συμφωνεί και να απαντάει «πολύ».

Στη συνέχεια η Λουπέσκου πρόσθεσε «και εάν δεν έφευγε από το ατύχημα αυτό, θα έφευγε πάλι από τροχαίο. Ήταν το πεπρωμένο στο παιδί αυτό. Στα 16 του στο παιδί αυτό φαίνεται πλέον ότι η γραμμή του πεπρωμένου του θα φτάσει σύντομα στο τέλος του μετά από 3-4 χρόνια»

«Δηλαδή είναι όλα τα πράγματα στη ζωή μας, σας βάζω τώρα σε κομμάτια τώρα διαισθητικά που εσείς είστε ένας πονεμένος πατέρας που χάσατε το παιδί σας, αλλά εγώ επειδή σας βλέπω απέναντί μου, πρέπει να σας μιλήσω και να σας βοηθήσω. Ο σκοπός της εκπομπής μας δεν είναι να έρθετε να πείτε τον πόνο σας και να βρείτε το δίκιο σας. Ο σκοπός είναι πώς εγώ βοηθάω εσάς».

