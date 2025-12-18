Ανησυχητικές περιβαλλοντικές διαστάσεις παίρνει η «έκρηξη» του ΑΙ, σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian, λόγω των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που έχουν αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια.

Έρευνα που δημοσιεύθηκε χθες (17/12) υπολόγισε τον παγκόσμιο περιβαλλοντικό αντίκτυπο της ταχέως αναπτυσσόμενης τεχνολογίας ΑΙ ενώ διαπίστωσε ότι η κατανάλωση νερού που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη πλέον υπερβαίνει τη συνολική παγκόσμια ζήτηση για εμφιαλωμένο νερό.

Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν από τον Ολλανδό ακαδημαϊκό Άλεξ ντε Φρις-Γκάο, ιδρυτή της Digiconomist, μιας εταιρείας που ερευνά τις ακούσιες συνέπειες των ψηφιακών τάσεων.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι πρόκειται για την πρώτη προσπάθεια μέτρησης των ειδικών επιπτώσεων της τεχνητής νοημοσύνης – και όχι των κέντρων δεδομένων γενικά – καθώς η χρήση chatbot όπως το ChatGPT της OpenAI και το Gemini της Google εκτοξεύτηκε το 2025.

«Το περιβαλλοντικό κόστος είναι τεράστιο σε απόλυτους όρους», δήλωσε. «Αυτή τη στιγμή το κόστος το πληρώνει η κοινωνία και όχι οι τεχνολογικές εταιρείες. Το ερώτημα είναι: είναι αυτό δίκαιο; Αν αποκομίζουν τα οφέλη αυτής της τεχνολογίας, γιατί να μη σηκώνουν και μέρος του κόστους;»

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης ευθύνεται πλέον για εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου άνω του 8% των παγκόσμιων εκπομπών της αεροπορίας, σύμφωνα με μελέτη που βασίζεται σε στοιχεία των ίδιων των τεχνολογικών εταιρειών.

Η αύξηση των εκπομπών αποδίδεται εν μέρει στην αυξημένη χρήση προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία απαιτούν συνεχείς υπολογισμούς και τεράστιους υπολογιστικούς πόρους. Η επεξεργασία πολύπλοκων αλγορίθμων, η αποθήκευση και η μεταφορά μεγάλων όγκων δεδομένων απαιτούν τεράστιες ποσότητες ενέργειας.

Ο ερευνητής Άλεξ ντε Φρις-Γκάο εκτιμά ότι το 2025 το ανθρακικό αποτύπωμα της AI μπορεί να φτάσει έως και τους 80 εκατ. τόνους CO₂, ενώ η κατανάλωση νερού τα 765 δισ. λίτρα, υπογραμμίζοντας για πρώτη φορά το τεράστιο υδατικό της αποτύπωμα και την ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια.

Τα στοιχεία δημοσιεύονται στο ακαδημαϊκό περιοδικό Patterns. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) ανέφερε νωρίτερα φέτος ότι τα κέντρα δεδομένων με επίκεντρο την AI καταναλώνουν τόση ηλεκτρική ενέργεια όση και οι ενεργοβόρες μονάδες τήξης αλουμινίου, ενώ η κατανάλωση ηλεκτρισμού από τα κέντρα δεδομένων αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί έως το 2030.

Ο IEA έχει αναφέρει ότι τα μεγαλύτερα κέντρα δεδομένων για AI που κατασκευάζονται σήμερα θα καταναλώνουν το καθένα τόση ηλεκτρική ενέργεια όση 2 εκατ. νοικοκυριά, με τις ΗΠΑ να κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο της κατανάλωσης (45%), ακολουθούμενες από την Κίνα (25%) και την Ευρώπη (15%).

Το μεγαλύτερο κέντρο δεδομένων που σχεδιάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε χώρο πρώην ανθρακικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής στο Μπλάιθ της Νορθάμπερλαντ, αναμένεται να εκπέμπει πάνω από 180.000 τόνους CO₂ ετησίως σε πλήρη λειτουργία — ισοδύναμο με τις εκπομπές περισσότερων από 24.000 κατοικιών.

Όπως επισημαίνει ο Άλεξ ντε Φρις-Γκάο, οι τεχνολογικές εταιρείες δεν γνωστοποιούν επαρκώς τον αντίκτυπο που έχουν τα κέντρα δεδομένων σε αριθμούς. Η Google, συγκεκριμένα, δεν συμπεριέλαβε την κατανάλωση νερού για την παραγωγή της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας στις πρόσφατες εκτιμήσεις για το Gemini.

Η Google αναγνώρισε ότι, παρά τη μείωση των ενεργειακών εκπομπών των κέντρων δεδομένων της κατά 12% το 2024 μέσω καθαρών πηγών, η επίτευξη των κλιματικών της στόχων γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη λόγω της αργής ανάπτυξης τεχνολογιών μηδενικού άνθρακα σε μεγάλη κλίμακα.

(Με πληροφορίες από Guardian)

