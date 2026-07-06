Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης βελτιώνει την παραγωγικότητα και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών για το 53% και το 50% των εργοδοτών αντίστοιχα.

Παρά τα οφέλη, το 19% των εργοδοτών στην Ελλάδα αναμένει μείωση προσωπικού λόγω οικονομικών πιέσεων και αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων.

Διεθνώς, έρευνες υποδεικνύουν ότι ορισμένες επιχειρήσεις αντικαθιστούν ήδη θέσεις εργασίας με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης σε τομείς όπως η εξυπηρέτηση πελατών.

Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ προβλέπει ότι η τεχνολογία θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, εκτοπίζοντας ταυτόχρονα εκατομμύρια υφιστάμενους ρόλους.

Η αποτελεσματική ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί κατάλληλη εκπαίδευση, σαφείς κανόνες και διαφάνεια για την αποφυγή της εργασιακής ανασφάλειας.

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Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πια μια μακρινή τεχνολογική υπόσχεση. Είναι ήδη μέσα στα γραφεία, στις επιχειρήσεις, στις υπηρεσίες, στα τμήματα προσωπικού, στην εξυπηρέτηση πελατών, στην παραγωγή κειμένων, στην ανάλυση δεδομένων, ακόμη και στη λήψη αποφάσεων. Και όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, οι εργοδότες αρχίζουν να βλέπουν απτά οφέλη.

Σύμφωνα με την έρευνα της ManpowerGroup για το γ’ τρίμηνο του 2026, στην Ελλάδα το 53% των εργοδοτών δηλώνει ότι η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης έχει ήδη βελτιώσει την παραγωγικότητα των οργανισμών τους. Παράλληλα, το 50% βλέπει αντίστοιχα οφέλη από την αυτοματοποίηση διαδικασιών, ενώ το 49% θεωρεί ότι η αναβάθμιση δεξιοτήτων των εργαζομένων συνέβαλε ουσιαστικά στην αύξηση της παραγωγικότητας. (ΣΕΠΕ)

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Αυτή είναι η θετική όψη της νέας εποχής. Λιγότερη γραφειοκρατία, ταχύτερη επεξεργασία πληροφοριών, καλύτερη οργάνωση, πιο γρήγορη εξυπηρέτηση. Όμως υπάρχει και η άλλη όψη, την οποία δεν πρέπει να προσπερνάμε με ενθουσιασμό τεχνολογικής μόδας. Διότι σε αρκετούς κλάδους, διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα, η τεχνητή νοημοσύνη δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως βοηθός του εργαζομένου, αλλά και ως πιθανό υποκατάστατό του.

Στην ίδια ελληνική αγορά εργασίας, η εικόνα δεν είναι ενιαία. Άλλοι κλάδοι βλέπουν προοπτική αύξησης απασχόλησης, όπως οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, οι ασφάλειες και οι επαγγελματικές/τεχνικές υπηρεσίες, ενώ άλλοι εμφανίζονται πολύ πιο επιφυλακτικοί. Στην έρευνα για τις προοπτικές απασχόλησης, το 19% των εργοδοτών στην Ελλάδα δηλώνει ότι αναμένει μείωση προσωπικού, με βασικούς λόγους τις οικονομικές πιέσεις, τις αποχωρήσεις που δεν αντικαθίστανται και την αναδιάρθρωση.

Στο εξωτερικό η συζήτηση είναι ακόμη πιο έντονη. Στις ΗΠΑ, έρευνα της AIResumeBuilder.com σε 1.250 επιχειρηματικούς ηγέτες έδειξε ότι μία στις πέντε εταιρείες δήλωσε πως η AI αντικατέστησε θέσεις εργασίας το 2025, ενώ τρεις στις δέκα σχεδιάζουν να αντικαταστήσουν εργαζομένους με AI το 2026. Οι πιο ευάλωτες θέσεις εντοπίζονται στην εξυπηρέτηση πελατών, στα διοικητικά καθήκοντα, στην τεχνική υποστήριξη, στην πληροφορική, στις τράπεζες, στις τηλεπικοινωνίες, στη λογιστική, στο consulting, ακόμη και στο ανθρώπινο δυναμικό. (Airesumebuilder.com)

Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ έχει επίσης προειδοποιήσει ότι το 40% των εργοδοτών αναμένει να μειώσει προσωπικό όπου η AI μπορεί να αυτοματοποιήσει εργασίες. Την ίδια στιγμή, προβλέπει ότι οι τεχνολογίες AI και επεξεργασίας πληροφοριών θα δημιουργήσουν εκατομμύρια νέες θέσεις, αλλά θα εκτοπίσουν και εκατομμύρια άλλες. (World Economic Forum)

Άρα, το ζήτημα δεν είναι αν θα έρθει η τεχνητή νοημοσύνη. Ήρθε. Το ζήτημα είναι με ποιους κανόνες θα χρησιμοποιηθεί. Θα γίνει εργαλείο που θα αυξήσει την παραγωγικότητα και θα απελευθερώσει χρόνο για πιο δημιουργική εργασία; Ή θα γίνει άλλοθι για φθηνότερη εργασία, λιγότερους εργαζόμενους και μεγαλύτερη πίεση σε όσους απομείνουν;

Η απάντηση δεν μπορεί να είναι ούτε τεχνοφοβική ούτε αφελής. Η AI χρειάζεται εκπαίδευση, κανόνες, διαφάνεια και κυρίως ανθρώπινη κρίση. Διότι η παραγωγικότητα έχει αξία μόνο όταν δεν μετατρέπεται σε κοινωνική ανασφάλεια. Και η πρόοδος έχει νόημα μόνο όταν δεν αφήνει πίσω της στρατιές εργαζομένων που ξαφνικά θεωρούνται «περιττοί».