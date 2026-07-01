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Το κρίσιμο ερώτημα για τις σύγχρονες επιχειρήσεις δεν είναι αν η Τεχνητή Νοημοσύνη θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Είναι πόσο σύντομα θα συνειδητοποιήσουν ότι η μη αξιοποίησή της ισοδυναμεί με σπατάλη πολύτιμων πόρων.

Όχι Πια Πολυτέλεια, Αλλά Ανάγκη

Φανταστείτε μια διευθύντρια ενός πρότζεκτ, τη Λένα. Κάθε Παρασκευή, αφιερώνει τέσσερις πολύτιμες ώρες για να συγκεντρώσει αναφορές, να δημιουργήσει παρουσιάσεις και να τις αποστείλει στους ενδιαφερόμενους. Είναι μια διαδικασία που απεχθάνεται, αλλά ξέρει ότι πρέπει να γίνει.

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Τώρα, φανταστείτε έναν ψηφιακό βοηθό Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) που αναλαμβάνει αυτή τη δουλειά: συνοψίζει αυτόματα τις ενημερώσεις της ομάδας, δημιουργεί τα απαραίτητα γραφήματα και ετοιμάζει μια άρτια παρουσίαση, έτοιμη για αποστολή — όλα αυτά σε μόλις δεκαπέντε λεπτά. Αυτό δεν είναι απλώς μια τεχνολογική καινοτομία. Είναι απελευθέρωση χρόνου και πόρων.

Και δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι ήδη πραγματικότητα.

Το κρίσιμο ερώτημα για τις σύγχρονες επιχειρήσεις δεν είναι αν η Τεχνητή Νοημοσύνη θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Είναι πόσο σύντομα θα συνειδητοποιήσουν ότι η μη αξιοποίησή της ισοδυναμεί με σπατάλη πολύτιμων πόρων.

Πού η Τεχνητή Νοημοσύνη εξοικονομεί ήδη χρόνο (και χρήμα)

Ας αφήσουμε τις γενικότητες και ας δούμε συγκεκριμένους τομείς όπου η AI προσφέρει απτά οφέλη σήμερα:

Επεξεργασία Εγγράφων & Μείωση Διοικητικού Φόρτου:

Η AI μπορεί να εξάγει αυτόματα κρίσιμα δεδομένα από τιμολόγια, φόρμες παραγγελιών, συμβόλαια και άλλα έγγραφα.

Εργαλεία όπως τα UiPath Document Understanding, Kofax Intelligent Document Processing και Microsoft Power Automate αυτοματοποιούν χρονοβόρες ροές εργασίας — από την ενσωμάτωση (onboarding) νέων υπαλλήλων μέχρι την καταγραφή και δρομολόγηση αιτημάτων υποστήριξης.

Εσωτερική Αναζήτηση Γνώσης & Πληροφορίας:

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Έχετε ευχηθεί ποτέ να βρίσκατε άμεσα την ακριβή πληροφορία που χρειάζεστε μέσα στον τεράστιο όγκο εταιρικών πολιτικών, εγχειριδίων, τεχνικών οδηγιών ή ιστορικού πελατών;

Εργαλεία όπως τα Glean και Notion AI λειτουργούν σαν έξυπνοι εσωτερικοί ”βιβλιοθηκονόμοι”, παρέχοντας άμεση και ακριβή πρόσβαση στη συσσωρευμένη γνώση της επιχείρησης.

Αναβαθμισμένη Υποστήριξη Πελατών & Ενίσχυση Πωλήσεων:

Τα σύγχρονα AI chatbots μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά ένα μεγάλο ποσοστό (συχνά 60-80%) των τυπικών ερωτημάτων υποστήριξης, απελευθερώνοντας τους ανθρώπους για πιο σύνθετα ζητήματα.

Εργαλεία όπως τα Fireflies.ai και Otter.ai μετασχηματίζουν τις πωλήσεις, καταγράφοντας, απομαγνητοφωνώντας και συνοψίζοντας αυτόματα τις συναντήσεις, εξασφαλίζοντας ότι καμία σημαντική λεπτομέρεια δεν χάνεται.

Ανάλυση Δεδομένων Προσβάσιμη σε Όλους:

Θέλετε να κατανοήσετε τους λόγους αποχώρησης πελατών (churn) αυτό το τρίμηνο, χωρίς να περιμένετε την ανάλυση από εξειδικευμένους αναλυτές;

Εργαλεία όπως το Tableau με AI Agent και το MonkeyLearn επιτρέπουν στους χρήστες να θέτουν ερωτήματα σε φυσική γλώσσα και να λαμβάνουν σαφείς, κατανοητές απαντήσεις βασισμένες στα δεδομένα της επιχείρησης.

Επιτάχυνση Μάρκετινγκ & Δημιουργίας Περιεχομένου:

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Εργαλεία όπως τα Jasper, Writesonic και Runway ML δίνουν υπερδυνάμεις στις ομάδες μάρκετινγκ. Η AI μπορεί να βοηθήσει στη συγγραφή κειμένων για διαφημίσεις, στη δημιουργία προτάσεων για A/B testing, στην παραγωγή περιεχομένου για social media, ακόμη και στην επεξεργασία βίντεο, μετατρέποντας μικρές ομάδες σε ευέλικτες δημιουργικές δυνάμεις.

Το συμπέρασμα; Μια εργασία που παραδοσιακά απαιτούσε ίσως 5 άτομα και 5 ημέρες, μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις τώρα να ολοκληρωθεί από 2 άτομα σε λίγες ώρες — με λιγότερη τριβή και περισσότερο χρόνο για στρατηγική σκέψη (ή έστω, για έναν καφέ!).

Δεν είναι μόνο τα Εργαλεία — Είναι η Νοοτροπία

Εδώ εντοπίζεται μια συχνή παγίδα: πολλές εταιρείες αντιμετωπίζουν την AI ως ένα ζήτημα που αφορά αποκλειστικά το τμήμα IT ή τους data scientists. Αυτή η προσέγγιση είναι λανθασμένη.

Η υιοθέτηση της AI είναι πρωτίστως θέμα εταιρικής κουλτούρας.

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Αν οι μόνοι που πειραματίζονται και χρησιμοποιούν την AI στην εταιρεία σας είναι οι τεχνικές ομάδες, τότε χάνετε την ουσία. Η πραγματική αξία της Τεχνητής Νοημοσύνης ξεκλειδώνεται όταν δίνει τη δυνατότητα σε κάθε τμήμα — από το Ανθρώπινο Δυναμικό (HR) και τα Οικονομικά μέχρι τις Λειτουργίες (Operations) και τις Πωλήσεις — να βρίσκει εξυπνότερους, ταχύτερους και πιο αποτελεσματικούς τρόπους να εργάζεται, να επικοινωνεί και να επιλύει προβλήματα.

Και αυτό δεν απαιτεί απαραίτητα μια ριζική τεχνολογική αναδιάρθρωση. Απαιτεί όμως αλλαγή νοοτροπίας και, κυρίως, εκπαίδευση.

Γιατί η Εκπαίδευση μπορεί να είναι η καλύτερη επένδυσή σας φέτος

Σκεφτείτε το εξής: οι περισσότεροι επαγγελματίες σήμερα γνωρίζουν την ύπαρξη της AI, αλλά πολλοί δεν ξέρουν πώς να την αξιοποιήσουν πρακτικά στην καθημερινότητά τους. Δεν ξέρουν πώς να της ”μιλήσουν”, πώς να της θέσουν τις σωστές ερωτήσεις (prompts) για να πάρουν χρήσιμα αποτελέσματα. Είναι σαν να έχεις πρόσβαση στη Google του 1999, αλλά να μην ξέρεις τι λέξεις-κλειδιά να χρησιμοποιήσεις.

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Η εκπαίδευση των ομάδων σας στην AI δεν σημαίνει να τους μετατρέψετε σε προγραμματιστές. Σημαίνει πρακτικά οφέλη όπως:

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Να μάθουν οι πωλητές πώς να προετοιμάζονται για μια σημαντική συνάντηση μέσα σε λίγα λεπτά, αντί για ώρες, αναλύοντας πληροφορίες για τον πελάτη ή τον κλάδο.

Να εξοπλιστεί το τμήμα HR με εργαλεία που βοηθούν στη σύνταξη αποτελεσματικών αγγελιών εργασίας ή στην ταχύτερη και δικαιότερη αρχική αξιολόγηση βιογραφικών.

Να μπορούν οι project managers να δημιουργούν περιλήψεις προόδου και αναφορές χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως το ChatGPT, το Notion AI ή ακόμη και το Canva, χωρίς να χάνονται.

Κι αν όλα αυτά φαντάζουν περίπλοκα, η αλήθεια είναι ότι ένα σύντομο, στοχευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (ακόμη και ασύγχρονο) μπορεί να καλύψει ένα μεγάλο μέρος (το 80%) των βασικών γνώσεων που χρειάζονται οι ομάδες για να ξεκινήσουν.

* Δείτε εδώ ένα παράδειγμα σχετικού προγράμματος εκπαίδευσης που δημιούργησα, εστιασμένο στις ανάγκες των επαγγελματιών: [https://payhip.com/b/FhwpK]

Το Κόστος της Αδράνειας

Το να ”μην κάνεις τίποτα” είναι κι αυτό μια απόφαση στρατηγικής. Συνήθως, όμως, δεν είναι η σωστή.

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Η ανταγωνίστρια εταιρεία που μοιάζει να λανσάρει προϊόντα ”μυστηριωδώς” γρηγορότερα; Πιθανότατα αξιοποιεί παραγωγικά (generative) εργαλεία AI για την επιτάχυνση της ανάπτυξης.

Η διαφημιστική εταιρεία που απαντά σε πολύπλοκα αιτήματα προσφορών (RFPs) σε χρόνο ρεκόρ; Μπορεί να έχει αυτοματοποιήσει τη δημιουργία του αρχικού προσχεδίου (draft) με τη βοήθεια της AI.

Η ομάδα HR που κατάφερε να μειώσει δραστικά τον χρόνο πρόσληψης; Είναι πιθανό να χρησιμοποιεί AI για την αποτελεσματικότερη αξιολόγηση βιογραφικών και τον προγραμματισμό συνεντεύξεων.

Η ερώτηση δεν είναι πλέον «θα έρθει η τεχνητή νοημοσύνη;». Έχει ήδη φτάσει και εξελίσσεται ραγδαία.

Το πραγματικό ερώτημα είναι: θα την αξιοποιήσουμε προς όφελός μας ή θα διακινδυνεύσουμε να μείνουμε πίσω;

Όταν ο ρυθμός εξέλιξης μέσα στον οργανισμό σας είναι πιο αργός από τις αλλαγές που συμβαίνουν γύρω σας, δεν μένετε απλώς πίσω — απομακρύνεστε χωρίς να το καταλαβαίνετε. Και το μέλλον; Δεν περιμένει ευγενικά να σας προλάβετε. Σας προσπερνά αθόρυβα, με ένα χαμόγελο σαν να λέει: “ήσουν καλός στην εποχή σου”. Η καινοτομία δεν ζητά άδεια. Ζητά αντανακλαστικά.

Τα Εργαλεία είναι εδώ. Εμείς είμαστε έτοιμοι;

Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι πανάκεια ούτε μαγικό ραβδί. Είναι ένας ισχυρός μοχλός.

Και στον κόσμο των επιχειρήσεων, η σωστή χρήση των μοχλών μπορεί να κάνει όλη τη διαφορά μεταξύ στασιμότητας και ανάπτυξης.

Δεν χρειάζεται να υιοθετήσετε κάθε νέα AI εφαρμογή που εμφανίζεται. Είναι όμως κρίσιμο να ξεκινήσετε από κάπου.

Το πραγματικό σημείο εκκίνησης δεν είναι η θεωρητική ερώτηση «τι μπορεί να κάνει η AI γενικά;». Είναι η πρακτική ερώτηση: «Ποιες από τις σημερινές μας διαδικασίες, εργασίες ή προκλήσεις μπορεί η AI να μας βοηθήσει να κάνουμε εξυπνότερα, γρηγορότερα ή πιο αποτελεσματικά;»

Αν νιώθετε έστω και λίγο περίεργοι για τις δυνατότητες, αν πιέζεστε από τον χρόνο, αν είστε σκεπτικοί αλλά ανοιχτοί, ή αν απλά έχετε κουραστεί από τις επαναλαμβανόμενες, μη δημιουργικές εργασίες — αυτό το άρθρο γράφτηκε με εσάς κατά νου.

Δοκιμάστε μερικά από τα διαθέσιμα εργαλεία. Επενδύστε στη βασική εκπαίδευση της ομάδας σας. Και μετά, αποφασίστε συνειδητά για τα επόμενα βήματα.

Απλώς μην μείνετε αδρανείς.

Γιατί οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που κινούνται και προσαρμόζονται σήμερα, είναι αυτοί που θα ηγηθούν αύριο.

Ο Δρ Άγγελος Ροδαφηνός είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και διδάσκει Νέες Τεχνολογίες. Σπούδασε και εργάστηκε σε 13 πανεπιστήμια στην Αμερική, Αυστραλία, Κύπρο και Ελλάδα. Στη συγγραφή αυτού του άρθρου βοήθησε το Journalistic Article Writer GPT. Books: Idiots are invincible, Prince to frog and vice versa, Λογική και Παραλογική

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