Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Αυτόνομα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης πραγματοποίησαν κυβερνοεπίθεση κατά κυβερνητικών υπηρεσιών της Ταϊβάν, αποτελώντας την πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση πλήρως αυτοματοποιημένης επίθεσης αυτού του είδους.

Μέσα σε τέσσερις ημέρες, οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης χαρτογράφησαν κυβερνητικά συστήματα, παραβίασαν δεκάδες λογαριασμούς χρηστών και απέσπασαν χιλιάδες προσωπικούς φακέλους χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Η ισραηλινή εταιρεία Dream ανέφερε ότι το σύστημα των χάκερ προσαρμοζόταν αυτόνομα σε πραγματικό χρόνο, συντονίζοντας πολλαπλούς πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης για την εκτέλεση της επιχείρησης.

Το Υπουργείο Ψηφιακών Υποθέσεων της Ταϊβάν επιβεβαίωσε τη χρήση υβριδικής προσέγγισης, ενώ οι επιθέσεις επεκτάθηκαν σε κυβερνητικές υπηρεσίες, προμηθευτές πληροφοριακών συστημάτων και τον ενεργειακό τομέα.

Αν και υπάρχουν υποψίες για εμπλοκή της Κίνας, ούτε η Ταϊβάν ούτε η εταιρεία Dream επιβεβαίωσαν επίσημα την προέλευση των κυβερνοεπιθέσεων.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Χάκερς χρησιμοποίησαν συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης για να πραγματοποιήσουν κυβερνοεπιθέσεις κατά της Ταϊβάν, αποτελώντας την πρώτη γνωστή περίπτωση πλήρως αυτόνομης κυβερνοεπίθεσης εναντίον κυβερνητικών υπηρεσιών, όπως αναφέρει το CNN.

Χάκερ χρησιμοποίησαν πράκτορες ΑΙ για να πραγματοποιήσουν κυβερνοεπιθέσεις κατά της Ταϊβάν

Μέσα σε τέσσερις ημέρες τον Ιούλιο, αυτόνομα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης κατάφεραν να χαρτογραφήσουν 21 κυβερνητικά συστήματα, να παραβιάσουν 85 κυβερνητικούς λογαριασμούς χρηστών και να αποσπάσουν 2.500 φακέλους προσωπικού, σύμφωνα με την Dream, μια ισραηλινή εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης που ανακάλυψε πρώτη την επίθεση.

Advertisement

Advertisement

Υπάρχουν υποψίες ότι χάκερ προέρχονται από την Κίνα, ωστόσο ούτε η Ταϊβάν ούτε η Dream επιβεβαίωσαν την προέλευση των επιθέσεων.

💻 Taiwan has reportedly suffered what researchers describe as the first known autonomous, end-to-end AI cyberattack against a government target.Suspected Chinese hackers used open-source AI agents to map networks, exploit vulnerabilities and adapt their tactics with limited… pic.twitter.com/BGqD78giQS August 13, 2026

«Η έρευνα έδειξε σαφείς ενδείξεις ότι οι επιθέσεις προήλθαν από το εξωτερικό και περιελάμβαναν μια υβριδική προσέγγιση, κατά την οποία οι χάκερ συνδύασαν παραδοσιακές επιχειρήσεις με αυτόνομους πράκτορες AI, όπως το OpenClaw», ανέφερε σε δήλωσή του την Πέμπτη το Υπουργείο Ψηφιακών Υποθέσεων της Ταϊβάν.

Σύμφωνα με την Dream, το σύστημα των χάκερ βασίστηκε σε ανοιχτού κώδικα πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι αυτοματοποίησαν και συντόνισαν μεγάλο μέρος της κυβερνοεπίθεσης. Την υπόθεση αποκάλυψε πρώτη η εφημερίδα Financial Times την Τετάρτη.

Αυξάνονται οι αναφορές για προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που εμπλέκονται σε μη εξουσιοδοτημένες ενέργειες, τροφοδοτώντας φόβους για τη διάδοση κυβερνοεπιθέσεων με τη βοήθεια της AI.

Σύμφωνα με τον Κένι Χουάνγκ, πρόεδρο του Κέντρου Πληροφοριών Δικτύου της Ταϊβάν, η παραπάνω επίθεση αποτελεί την πρώτη γνωστή περίπτωση πλήρως αυτοματοποιημένης επίθεσης εναντίον κυβέρνησης. Στην περίπτωση αυτή, ένα αυτόνομο σύστημα που συντόνιζε έως και οκτώ πράκτορες AI αποφάσιζε τα επόμενα βήματα χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Advertisement

«Αυτό αποδεικνύει περίτρανα ένα πράγμα: το κόστος εκτέλεσης μιας αποτελεσματικής επίθεσης έχει καταρρεύσει, αλλά το κόστος άμυνας απέναντι σε αυτήν παραμένει υψηλό», ανέφερε σε ανάρτησή της στο ιστολόγιό της η Dream.

Ο Αμίρ Μπέκερ, επικεφαλής επιχειρηματικής στρατηγικής της Dream, χαρακτήρισε ανησυχητικό τον τρόπο με τον οποίο λειτούργησε το σύστημα AI στη συγκεκριμένη περίπτωση.

«Όπως θα έκανε και μια ομάδα ανθρώπων όταν μια μέθοδος αποτυγχάνει, το σύστημα αναζητά σε πραγματικό χρόνο νέες τεχνικές και προσαρμόζει τη στρατηγική του. Πρόκειται για έναν επιτιθέμενο που σχεδιάζει, μαθαίνει και προσαρμόζεται αυτόνομα», δήλωσε στο CNN.

Advertisement

Η επίθεση επεκτάθηκε και στην υπηρεσία πυρηνικής ασφάλειας της Ταϊβάν και σε προμηθευτές πληροφοριακών συστημάτων της κυβέρνησης, καθώς και σε τουλάχιστον επτά ακόμη εταιρείες του ενεργειακού τομέα. Σύμφωνα με το υπουργείο Ψηφιακών Υποθέσεων της Ταϊβάν, οι πράκτορες AI συνδύασαν γρήγορα διαφορετικές τεχνικές χάκινγκ και εκμεταλλεύτηκαν αδυναμίες σε δευτερεύοντα συστήματα, επιτρέποντας την εκτέλεση των κυβερνοεπιθέσεων σε μικρότερο χρόνο, με χαμηλότερο κόστος και σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα.

Στο στόχαστρο της Κίνας

Η Ταϊβάν γνωρίζει τι εστί κυβερνοεπιθέσεις, ιδιαίτερα από τη γειτονική Κίνα, η οποία θεωρεί το νησί τμήμα της επικράτειάς της και έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να το προσαρτήσει, ακόμη και διά της βίας εάν χρειαστεί. Πέρυσι, η Ταϊβάν δέχθηκε κατά μέσο όρο 2,6 εκατομμύρια κυβερνοεπιθέσεις την ημέρα από την Κίνα, σημειώνοντας αύξηση 6% σε σύγκριση με το 2024, σύμφωνα με κυβερνητική έκθεση.

Καθώς το Πεκίνο έχει εντείνει την εκστρατεία πίεσης κατά της Ταϊπέι τα τελευταία χρόνια, Αξιωματούχοι της Ταϊβάν δηλώνουν ότι η δημοκρατία τους βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του «υβριδικού πολέμου» της Κίνας, αντιμετωπίζοντας εκστρατείες παραπληροφόρησης, κυβερνοεπιθέσεις και σχεδόν καθημερινές στρατιωτικές ασκήσεις γύρω από το νησί.

Advertisement