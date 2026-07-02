Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε αντιδράσεις δημοσιεύοντας στην πλατφόρμα Truth Social ένα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης όπου εμφανίζεται ως γιατρός.

Στο εν λόγω βίντεο, ο ίδιος παρουσιάζει ένα σχέδιο θεραπείας για το αποκαλούμενο Σύνδρομο Διαταραχής Τραμπ.

Το οπτικοακουστικό υλικό χρησιμοποιεί ψηφιακά δημιουργημένες εκδοχές γνωστών ηθοποιών, οι οποίοι έχουν ασκήσει στο παρελθόν δημόσια κριτική στον πρόεδρο.

Οι ψηφιακοί χαρακτήρες των Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Τζούλια Ρόμπερτς, Γούπι Γκόλντμπεργκ και Ρόζι Ο’Ντόνελ υποδύονται ασθενείς που υποφέρουν από το συγκεκριμένο σύνδρομο.

Ο Τραμπ προτείνει στους επικριτές του να αποφεύγουν τις ειδήσεις και να ακολουθούν τις δικές του συμβουλές για τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους.

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Νέο κύμα αντιδράσεων προκάλεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη δημοσίευση στην πλατφόρμα Truth Social ενός βίντεο που έχει δημιουργηθεί με Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), στο οποίο εμφανίζεται ως «Doctor Trump».

Στο βίντεο παρουσιάζεται ως γιατρός που κάνει διάγνωση και «θεραπεύει» ασθενείς με το αποκαλούμενο Σύνδρομο Διαταραχής Τραμπ (Trump Derangement Syndrome), έναν όρο που χρησιμοποιεί εδώ και χρόνια για να περιγράψει όσους, σύμφωνα με τον ίδιο, αντιτίθενται εμμονικά στις πολιτικές του.

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Το βίντεο, διάρκειας περίπου 90 δευτερολέπτων, ξεκινά με τον ψηφιακά δημιουργημένο Τραμπ να ρωτά το κοινό: «Εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε έχει διαγνωστεί με TDS;». Στη συνέχεια αναφέρει ότι τα συμπτώματα μπορεί να είναι «συνεχή και έντονα», πριν δηλώσει: «Ευτυχώς, είμαι ο Doctor Trump και έχω ένα σχέδιο θεραπείας».

Ακολούθως, ο «Doctor Trump» παρουσιάζει υποτιθέμενες μαρτυρίες «ασθενών», οι οποίοι επίσης έχουν δημιουργηθεί με χρήση AI και βασίζονται σε γνωστούς ηθοποιούς του Χόλιγουντ και της αμερικανικής τηλεόρασης που έχουν κατά καιρούς ασκήσει έντονη κριτική στον Αμερικανό πρόεδρο. Μεταξύ αυτών εμφανίζονται ο Ρόμπερτ ντε Νίρο, η Γούπι Γκόλντμπεργκ, η Τζούλια Ρόμπερτς και η Ρόζι Ο’ Ντόνελ.

Στην ψηφιακή εκδοχή του, ο Ρόμπερτ ντε Νίρο δηλώνει ότι «δεν μπορούσε να φάει, δεν μπορούσε να κοιμηθεί και ήταν συνεχώς θυμωμένος», προσθέτοντας ότι έκανε δυστυχισμένους τους γύρω του. Η AI εκδοχή της Τζούλια Ρόμπερτς αναφέρει ότι ένιωθε σαν να έχει γεράσει είκοσι χρόνια μέσα σε δύο και ότι ανησυχεί για το μέλλον της.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Ρόζι Ο’Ντόνελ εμφανίζεται να λέει ότι «υποφέρει εδώ και πάνω από δέκα χρόνια», ενώ η Γούπι Γκόλντμπεργκ υποστηρίζει πως πίστευε ότι ήταν «χαμένη υπόθεση». Παράλληλα, στο βίντεο σατιρίζονται και οι ηθοποιοί Έντουαρντ Νόρτον και Τζον Λεγκιζάμο, οι οποίοι επίσης έχουν εκφραστεί δημόσια επικριτικά απέναντι στον Τραμπ.

Η «θεραπεία» αποκαλύπτεται στο τέλος του βίντεο: ο «Doctor Trump» προτείνει να «κλείσουν τα fake news, να κάνουν τις προσευχές τους και, αν νιώθουν άγχος, να πιουν μια Diet Coke όπως ο ίδιος», υποστηρίζοντας ότι έτσι «θα δουν μεγάλη βελτίωση στη ζωή τους».

Ο όρος «Trump Derangement Syndrome» χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια από τον Τραμπ και τους υποστηρικτές του για να περιγράψει αυτό που θεωρούν υπερβολική και εμμονική αντίδραση των επικριτών του απέναντι σε κάθε του ενέργεια ή δήλωση. Ο ίδιος έχει δηλώσει ακόμη και στο Οβάλ Γραφείο ότι, σύμφωνα με όσα έχει ακούσει, το TDS «είναι πραγματική ασθένεια».

Η φράση «Trump Derangement Syndrome» αποτελεί παραλλαγή του όρου «Bush Derangement Syndrome», που είχε εισαγάγει το 2003 ο αρθρογράφος Charles Krauthammer, περιγράφοντας τότε μια «οξεία εκδήλωση παράνοιας» ως αντίδραση στις πολιτικές και την προεδρία του George W. Bush.