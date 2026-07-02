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Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
- Ο Ντόναλντ Τραμπ κατέγραψε κέρδη ύψους 2,2 δισ. δολαρίων κατά τον πρώτο χρόνο της δεύτερης προεδρικής του θητείας, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις για τη σύγκρουση πολιτικής εξουσίας και προσωπικού οικονομικού οφέλους.
- Τα έσοδα αυτά είναι σχεδόν τετραπλάσια από τα κέρδη του προηγούμενου έτους, με το μεγαλύτερο μέρος τους να προέρχεται από τον κλάδο των κρυπτονομισμάτων.
- Οικονομικοί αναλυτές και ιστορικοί χαρακτηρίζουν το ποσό αυτό πρωτοφανές για εν ενεργεία πρόεδρο των ΗΠΑ, επισημαίνοντας την απουσία προηγούμενου στην αμερικανική πολιτική ιστορία.
- Παρά τις επικρίσεις οργανώσεων δεοντολογίας για πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, ο Λευκός Οίκος διαψεύδει κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή του προέδρου ή της οικογένειάς του σε αθέμιτες οικονομικές δραστηριότητες.
Η νέα οικονομική δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με την οποία φέρεται να απέκτησε 2,2 δισ. δολάρια μέσα στον πρώτο χρόνο της επιστροφής του στην προεδρία, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις ΗΠΑ και διεθνή συζήτηση για τα όρια μεταξύ πολιτικής εξουσίας και προσωπικού οικονομικού οφέλους, σύμφωνα με ανάλυση του BBC.
Ο Χάρι Τρούμαν αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο χωρίς σημαντική περιουσία, στηριζόμενος αποκλειστικά στη στρατιωτική του σύνταξη των 113 δολαρίων τον μήνα, αποτελώντας για δεκαετίες σύμβολο πολιτικής λιτότητας. Αντίθετα, η περίπτωση Τραμπ παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική εικόνα.
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν την Τετάρτη (1.7.26) και επικαλείται το BBC, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να κατέγραψε κέρδη τουλάχιστον 2,2 δισ. δολαρίων σε διάστημα ενός έτους. Το ποσό χαρακτηρίζεται από οικονομικούς αναλυτές ως πρωτοφανές για εν ενεργεία πρόεδρο των ΗΠΑ.
«Απλώς δεν υπάρχει προηγούμενο για κάτι τέτοιο», δήλωσε η Μπάρμπαρα Πέρι, ιστορικός προεδρίας στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια. «Ξεπερνά οτιδήποτε έχουμε δει ποτέ στην αμερικανική προεδρία».
Ο Τρούμαν, που έφυγε από τον Λευκό Οίκο μόνο με τη σύνταξή του, έγραψε αργότερα ότι ήταν λάθος να «εμπορευματοποιείται το κύρος και η αξιοπρέπεια του αξιώματος της προεδρίας».
Τα τεράστια έσοδα του Τραμπ το 2025 αποκάλυψαν πόσο έχει ωφεληθεί από την επιστροφή του στην εξουσία, μέσω επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που συχνά θόλωναν τα όρια ανάμεσα στη διαμόρφωση κυβερνητικής πολιτικής και στις ιδιωτικές επιχειρηματικές συναλλαγές του ίδιου, της οικογένειάς του και στενών συμβούλων του.
Πάνω από 1 δισ. δολάρια από τα κρυπτονομίσματα
Ο Τραμπ φέρεται να κέρδισε 1,4 δισ. δολάρια μόνο από τον κλάδο των κρυπτονομισμάτων, σύμφωνα με την υποχρεωτική οικονομική δήλωση που δημοσιοποιήθηκε την Τρίτη.
Συγκεκριμένα, δήλωσε 635 εκατ. δολάρια σε δικαιώματα (royalties) από την εταιρεία Celebration Coins, η οποία θεωρείται ότι βρίσκεται πίσω από το κρυπτονόμισμα $Trump, το οποίο λάνσαρε λίγο πριν ξεκινήσει τη δεύτερη θητεία του.
Τα εισοδήματα του Τραμπ το 2025 ήταν σχεδόν τετραπλάσια από τα 622 εκατ. δολάρια που είχε δηλώσει το 2024, δηλαδή πριν επιστρέψει στην προεδρία.
Ο Λευκός Οίκος έχει αρνηθεί ότι ο Τραμπ και η οικογένειά του κερδίζουν από την προεδρία. «Ούτε ο πρόεδρος ούτε η οικογένειά του έχουν εμπλακεί ή πρόκειται να εμπλακούν ποτέ σε σύγκρουση συμφερόντων», δήλωσε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι.
Ιστορικές υποθέσεις και σύγχρονες αντιπαραθέσεις στον Λευκό Οίκο
Στο πέρασμα της ιστορίας, αρκετοί Αμερικανοί πρόεδροι βρέθηκαν στο επίκεντρο υποψιών ή αποκαλύψεων για οικονομικά σκάνδαλα που αφορούσαν στενούς συνεργάτες τους ή μέλη της διοίκησης. Μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο, επί προεδρίας Γιουλίσες Γκραντ, αξιωματούχοι του Υπουργείου Οικονομικών ενεπλάκησαν σε υποθέσεις διαφθοράς γύρω από πωλήσεις χρυσού και τελωνειακές πρακτικές. Αργότερα, τη δεκαετία του 1920, το σκάνδαλο Teapot Dome επί Γουόρεν Χάρντινγκ συγκλόνισε την αμερικανική πολιτική σκηνή, με κατηγορίες για δωροδοκίες σε πετρελαϊκές συμφωνίες.
Παρότι οι υποθέσεις αυτές σημάδεψαν την εκάστοτε περίοδο, σε καμία περίπτωση ο ίδιος ο πρόεδρος δεν κατηγορήθηκε για προσωπικό πλουτισμό εν μέσω θητείας. Στη σύγχρονη εποχή, έχουν υπάρξει και περιπτώσεις συγγενών προέδρων με οικονομικές δραστηριότητες, όπως ο Χάντερ Μπάιντεν ή ο αδελφός του Τζίμι Κάρτερ.
Ωστόσο, ιστορικοί επισημαίνουν ότι καμία προηγούμενη υπόθεση δεν συγκρίνεται, ως προς την κλίμακα, με τα οικονομικά οφέλη που αποδίδονται στον Ντόναλντ Τραμπ και το οικογενειακό του περιβάλλον.
Αντιδράσεις για ηθική και σύγκρουση συμφερόντων
«Είναι ανήθικο», σημείωσε η Μπάρμπαρα Πέρι, τονίζοντας ότι «αυτή είναι η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στον Τραμπ και τους προηγούμενους προέδρους». Όπως πρόσθεσε, «το να κερδίζει κανείς τεράστια ποσά όσο βρίσκεται στην εξουσία μπορεί να μην είναι παράνομο, αλλά είναι ανήθικο», επαναφέροντας στο προσκήνιο τη συζήτηση για τα όρια της πολιτικής δεοντολογίας στον Λευκό Οίκο.
Πριν από την πρώτη του θητεία το 2017, ο Ντόναλντ Τραμπ παρέδωσε τον έλεγχο του Ιδρύματος Τραμπ στους γιους του, χωρίς όμως να μεταφέρει τα επιχειρηματικά του συμφέροντα σε ένα τυπικό blind trust, όπως συνηθίζεται σε άλλους προέδρους. Αντίστοιχη πρακτική φέρεται να ακολούθησε και πριν από τη δεύτερη θητεία του.
Παράλληλα, σύμφωνα με επικρίσεις οργανώσεων δεοντολογίας, σειρά πολιτικών κινήσεων της προεδρίας φαίνεται να συνέπεσε με επιχειρηματικά οφέλη για τον ίδιο και το περιβάλλον του. Αναφέρονται, μεταξύ άλλων, η νομοθεσία για τα stablecoins, καθώς και η προεδρική χάρη στον ιδρυτή της Binance, Τσανγκπένγκ Ζάο.
Επιπλέον, δημοσιεύματα κάνουν λόγο για συμφωνίες που συνδέονται με έργα στο Καζακστάν, στα οποία εμπλέκονται μέλη της οικογένειας Τραμπ, ισχυρισμούς που ο ίδιος απορρίπτει, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει άμεση διαχείριση της περιουσίας του.
Ωστόσο, ειδικοί δεοντολογίας, όπως ο Ρίτσαρντ Πέιντερ, επισημαίνουν ότι «φυσικά και πρόκειται για σύγκρουση συμφερόντων» και ότι «είναι μια πολύ ανησυχητική κατάσταση για τον αμερικανικό λαό».
(Πηγή: BBC)