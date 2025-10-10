Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε σε κλειστό οικογενειακό κύκλο η κηδεία της Μαρίσσας Λαιμού στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών το μεσημέρι της Παρασκευής (10/10).

Συντετριμμένοι οι γονείς Διαμαντής και η Μπέσσυ Λαιμού και μέλη της οικογένειας είπαν το στερνό αντίο στην αδικοχαμένη νεαρή, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή λόγω σήψης μετά από τσίμπημα εντόμου.

Υπενθυμίζεται ότι η 30χρονη Μαρίσσα Λαιμού, της γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας, βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στο Λονδίνο στις 11 Σεπτεμβρίου.

Μπέσσυ Λαιμού με τους γιους της Μπέσσυ Λαιμού-Διαμαντής Λαιμός