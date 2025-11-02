Σύμφωνα με το ΦΕΚ, ο Ποτσέπης δεν πληροί τις προϋποθέσεις ανανέωσης της ετήσιας θητείας του, γεγονός που σημαίνει ότι τίθεται εκτός Σώματος μετά τη λήξη της συμβατικής του περιόδου.

Ο ίδιος είχε αναφερθεί το τελευταίο διάστημα στη χαμηλή αξιολόγηση που έλαβε, η οποία, όπως δήλωσε, τον κατέταξε «κάτω από τη βάση», οδηγώντας στην αποπομπή του. Με τη δημοσίευση της απόφασης, το μέτρο καθίσταται πλέον οριστικό και τυπικά επικυρωμένο.



Η δήλωση του δικηγόρου του, Ανδρέα Θεοδωρόπουλου

Advertisement

Advertisement

Ο συνήγορος του Τάσου Ποτσέπη, Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, τοποθετήθηκε δημόσια σχετικά με το ζήτημα, αμφισβητώντας τη λογική πίσω από την αξιολόγηση του πελάτη του:

«Πώς είναι δυνατόν ο εντολέας μου να θεωρείται ανίκανος και να λαμβάνει βαθμολογία κάτω από τη βάση, ενώ παράλληλα εκτελεί καθήκοντα σκοπού στο Κέντρο Μεταναστών της Χίου, φέροντας υπηρεσιακό όπλο και έχοντας την ευθύνη ασφάλειας των συνόρων;»

Σύμφωνα με τον κ. Θεοδωρόπουλο, η μη ανανέωση της θητείας συνιστά «αναιτιολόγητη και μη δημοκρατική πράξη», καθώς ο πελάτης του δεν έχει κατηγορηθεί για κανένα πειθαρχικό ή ποινικό παράπτωμα.

Ο ίδιος προανήγγειλε προσφυγή στη Δικαιοσύνη, τονίζοντας πως θα «εξαντλήσουν κάθε νόμιμο μέσο» προκειμένου να δικαιωθούν.