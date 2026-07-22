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Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης στον Πειραιά, όταν οι Αρχές τέθηκαν σε συναγερμό μετά από ειδοποίηση για πιθανή διαρροή αερίου σε πρατήριο υγρών καυσίμων, στη συμβολή των οδών Ομηρίδου Σκυλίτση και Πυθαγόρα.

Για λόγους ασφαλείας, δόθηκε άμεσα εντολή για την προληπτική εκκένωση των παρακείμενων πολυκατοικιών, ενώ το πρατήριο ανέστειλε τη λειτουργία του.

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Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία ενημερώθηκε γύρω στις 11:30. Συνολικά 29 πυροσβέστες με 11 οχήματα από τις Υπηρεσίες Πειραιά, Μεγάρων και Ελευσίνας, καθώς και εξειδικευμένο κλιμάκιο της 1ης ΕΜΑΚ, μετέβησαν στην περιοχή για τη διενέργεια αυτοψίας.

Έπειτα από ενδελεχείς ελέγχους των αρμόδιων συνεργείων, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε καμία εστία διαρροής αερίου, με την επιχείρηση να ολοκληρώνεται χωρίς ευρήματα. Ωστόσο οι δυνάμεις ασφαλείας παραμένουν σε επιφυλακή

Αποκαταστάθηκε λίγο μετά τις 14:00 η κυκλοφορία των οχημάτων επί της Ομηρίδου Σκυλίτση, στα όρια Νέου Φαλήρου – Πειραιά, όπου νωρίτερα σήμανε συναγερμός λόγω διαρροής υγραερίου από κλειστό πρατήριο καυσίμων.

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, αποκαταστάθηκε και η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ) του Μετρό Κηφισιά – Πειραιάς και τη Γραμμή 7 Τραμ Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος.

Υπενθυμίζεται ότι, με εντολή των αρμόδιων αρχών, πραγματοποιήθηκε νωρίτερα προληπτική εκκένωση γειτονικών πολυκατοικιών, ώστε οι κάτοικοι να απομακρυνθούν μέχρι την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων.