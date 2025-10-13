Τραγωδία σε τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, 12 Οκτωβρίου, στον επαρχιακό δρόμο Ρίζωμα – Ράξα στα Τρίκαλα, όταν Ι.Χ. επιβατικό όχημα, που οδηγούσε 18χρονος, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαντάκι, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Ο νεαρός οδηγός εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του οχήματος, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που έσπευσε στο σημείο με δύο οχήματα για τον απεγκλωβισμό του. Παράλληλα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε βαριά τραυματισμένο στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων.

Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 18χρονος υπέκυψε στα τραύματά του, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια, τους φίλους του και την τοπική κοινωνία.

Η Τροχαία Τρικάλων διερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Πηγή: trikalaopinion.gr