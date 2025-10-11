Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στη λεωφόρο Λαυρίου, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 45χρονος οδηγός μοτοσικλέτας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα έγινε περίπου στις 2:20 τα ξημερώματα, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 45χρονος κινούμενος στη λεωφόρο Λαυρίου προσέκρουσε με σφοδρότητα σε φωτεινό σηματοδότη.

Από τη σύγκρουση ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά. Διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο τον μετέφεραν στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου λίγη ώρα αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.