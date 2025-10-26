Τραγωδία στην άσφαλτο μ’ έναν νεκρό, ηλικίας μόλις 21 ετών και έναν 37 χρονο σοβαρά τραυματισμένο έγινε λίγο το μεσημέρι της Κυριακής (26/10/25) κοντά στον Άγιο Νικόλαο Ευπαλίου στη Φωκίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες το τροχαίο δυστύχημα προκλήθηκε όταν αγροτικό αυτοκίνητο με οδηγό 49χρονο φέρεται να επιχείρησε να στρίψει στον Άγιο Νικόλαο και συγκρούστηκε με δύο μηχανές μεγάλου κυβισμού που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του ενός οδηγού 21 ετών και το σοβαρό τραυματισμό του οδηγού της άλλης μηχανής ηλικίας 37 ετών.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μαζί τους και ένας 14χρονος που επέβαινε στο αγροτικό αυτοκίνητο και τραυματίστηκε ευτυχώς όχι σοβαρά.

Την προανάκριση και την έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Ευπαλίου.