Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

«Το πρόγραμμα των απογευματινών χειρουργείων έγινε για να αντιμετωπιστούν οι πολύ μεγάλες καθυστερήσεις που είχαν συσσωρευτεί στα νοσοκομεία και επιδεινώθηκαν πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της πανδημίας με ασθενείς να περιμένουν 2 και 3 χρόνια σε κάποιες περιπτώσεις και 4 χρόνια για να χειρουργηθούν. Αυτή τη στιγμή στη χώρα δεν υπάρχει κάποιος που να περιμένει σχεδόν πάνω από 6 μήνες, ενώ τα λεγόμενα ψυχρά περιστατικά είναι κάτω από 4 μήνες» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Ο κ. Θεμιστοκλέους είπε πως πρόκειται για μια πολύ καλή επίδοση, που αποδίδεται στο ότι αυξήθηκαν τα πρωϊνά τακτικά χειρουργεία αφού υπάρχει περισσότερο προσωπικό και περισσότερες αίθουσες χειρουργείου ανοιχτές. «Με ήδη 50.000 ασθενείς περισσότερους, προστέθηκαν χιλιάδες που χειρουργήθηκαν δωρεάν. Το πρόγραμμα κράτησε δύο χρόνια κι αν χρειαστεί θα ξαναξεκινήσει, αλλά κρίνεται αφού από τις 90.000 σε αναμονή άνω των 6 μηνών, αυτή τη στιγμή σε αναμονή για πάνω από 4 μήνες είναι 7.000 άτομα».

Advertisement

Advertisement

Σχολιάζοντας το συμβάν στο Καστελόριζο, είπε «δεν ξέρουμε αν ήταν με χειροπέδες αλλά υπήρξε διαπληκτισμός με δημοτικό υπάλληλο. Δεν έχει τελείως άδικο ο γιατρός σχετικά με το χώρο διαμονής, παρόλο που αυτό είναι θέμα με τον Δήμο. Αλλά περαιτέρω για το τι έκανε η αστυνομία δεν έχουμε κάτι στο νησί να φτιάξουμε».

Για τις θέσεις που προκηρύχθηκαν είπε πως από τις θέσεις αυτές, που χαρακτηρίζονται δύσκολες της περιφέρειας, έχει καλυφτεί περισσότερο από το 60 με 70%. «Με το που ξεκίνησε να λειτουργεί το ΕΣΥ είχε ένα 40% των οργανικών θέσεων ακάλυπτες. Πλέον, έχουμε 10% περισσότερους γιατρούς τα τελευταία δέκα χρόνια», τόνισε, προσθέτοντας: «Υπάρχουν θέσεις στην Αττική που έχουμε 40 υποψηφίους. Φτάνουμε και ξεπερνάμε τα επίπεδα προ της κρίσης του 2009 που το ΕΣΥ ήταν πάρα πολύ ελκυστικό γιατί έχουμε αλλάξει πάρα πολλά πράγματα». Σημείωσε επίσης πως καλύφθηκαν πάρα πολλές θέσεις στην επαρχία.

Σε δείγμα που ξεπερνά τις 50.000 ασθενείς που νοσηλεύτηκαν, το 75% δίνει πολύ διαφορετική από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα χαρακτηρίζοντας καλή και πολύ καλή την εικόνα των υπηρεσιών, τόνισε ο κ. Θεμιστοκλέους. Μόνο στην Αττική 600 – 700.000 άνθρωποι που είχαν επαφή με τμήματα επειγόντων, έχουν καλή εικόνα, ανέφερε και πρόσθεσε ότι το νοσοκομείο Παίδων έχει λιγότερο από μια ώρα αναμονή και το ΚΑΤ την προηγούμενη βδομάδα είχε αναμονή 1,5 ώρα. «Αυτό δεν είχε γίνει ποτέ ξανά στη χώρα και έγινε γιατί έχουμε περισσότερο προσωπικό στα επείγοντα και γιατί έχουμε το «βραχιολάκι» το οποίο μας βοηθάει σε παρεμβάσεις στις πολύ μεγάλες καθυστερήσεις», ανέφερε.