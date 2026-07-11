Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι θερινές εκπτώσεις ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου.

Οι εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου διατηρούν χαμηλές προσδοκίες για την κίνηση της αγοράς κατά τη συγκεκριμένη περίοδο.

Οι καταναλωτές πραγματοποιούν πλέον πιο στοχευμένες αγορές, περιορίζοντας τις παρορμητικές κινήσεις λόγω των συνεχών προσφορών κατά τη διάρκεια του έτους.

Την Κυριακή 19 Ιουλίου τα καταστήματα θα έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν ανοιχτά για το καταναλωτικό κοινό.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι έμποροι υποχρεούνται να αναγράφουν την προγενέστερη χαμηλότερη τιμή των προϊόντων κατά τις τελευταίες τριάντα ημέρες.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, με τους εκπροσώπους του εμπορικού κόσμου να κρατούν χαμηλά τον πήχη των προσδοκιών.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς στο MEGA, οι καταναλωτές πλέον πραγματοποιούν πιο στοχευμένες αγορές, περιορίζοντας τις παρορμητικές κινήσεις, καθώς οι προσφορές έχουν επεκταθεί σε μεγάλο μέρος του έτους.

Advertisement

Advertisement

Θερινές εκπτώσεις 2026: Τι λένε οι καταστηματάρχες

«Οι εκπτώσεις σαν θεσμός κάθε χρόνο φαίνεται να υποχωρεί, γιατί από τη στιγμή που έχουν απελευθερωθεί οι προσφορές καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, άρα ο καταναλωτής μπορεί να βρει χαμηλότερη τιμή όλο τον χρόνο. Υπάρχει και αυτός ο ισχυρός ανταγωνισμός που βλέπουμε στην αγορά. Είναι επόμενο βέβαια να μην υπάρχει αυτή η προσδοκία την οποία είχαμε τα προηγούμενα χρόνια», είπε ο Θεόδωρος Καπράλος, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, και συμπλήρωσε:

Η Κυριακή με ανοιχτά μαγαζιά

«Να θυμίσουμε ότι την επόμενη Κυριακή (19/7), για κάποια καταστήματα θα είναι ανοιχτά, όσοι το επιθυμούν, για κάποιες κεντρικές αγορές. Από κει και πέρα, ο κόσμος σίγουρα σημαδεύει τις εκπτώσεις γιατί προσπαθεί πάντα να βρει τη χαμηλότερη τιμή».

«Αλλά, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, κρατάμε χαμηλά τις προσδοκίες μας. Φάνηκε και από την περσινή χρονιά ότι δεν είχαμε τους τζίρους τους οποίους περιμέναμε, για πολλούς λόγους. Ένας λόγος είναι ότι έχει λίγο ξεθυμάνει αυτή η προσμονή, αλλά και από την άλλη ο καταναλωτής ψωνίζει πια πολύ στοχευμένα, πολύ συγκεκριμένα, εφόσον έχει την ανάγκη. Δεν υπάρχει πια εύκολα η παρορμητική αγορά», συνέχισε.

Τι προβλέπει ο νόμος για τις εκπτώσεις

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, σε κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά η προγενέστερη τιμή, δηλαδή η χαμηλότερη τιμή στην οποία είχε διατεθεί το προϊόν κατά τις 30 ημέρες που προηγήθηκαν της πρώτης έκπτωσης.

Η μείωση της τιμής μπορεί να παρουσιάζεται ως ποσοστό έκπτωσης, ως συγκεκριμένο ποσό ή με παράθεση της παλιάς και της νέας τιμής, υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφεται πάντοτε η προγενέστερη τιμή, όπως ορίζει η νομοθεσία και ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας.