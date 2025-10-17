Επιμέλεια: Βασιλική Σγούρδου

Πλήθος καταγγελιών από ιατρικούς φορείς της χώρας ύστερα από “απαράδεκτο” ερωτηματολόγιο που κοινοποίησε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος στα μέλη του και στο οποίο γίνεται αναφορά στο ψευδοκράτος της “Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου” ενώ στη λίστα των χωρών δεν περιλαμβάνεται καθόλου η Δημοκρατία της Κύπρου.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καταγγέλλει το περιστατικό σε Δελτίο Τύπου με το οποίο εκφράζει την αγανάκτησή του για το “απαράδεκτο” ερωτηματολόγιο ενώ αναφέρει ότι ο ΠΙΣ απάντησε για “λάθος εκ παραδρομής”.

Στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο απουσιάζει πλήρως, η Κυπριακή Δημοκρατία- ένα ανεξάρτητο και διεθνώς αναγνωρισμένο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης – ενώ εμφανίζεται το ψευδοκράτος των κατεχομένων, που αναγνωρίζεται μόνο από την Τουρκία.

Το ερωτηματολόγιο διακινήθηκε από την UEMS (European Union of Medical Specialists) εκ μέρους της FEMS (Federation Européenne des Médecins Salariés) και προωθήθηκε από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο προς τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας.

Το Δελτίο Τύπου του ΙΣΑ αναφέρει ότι “Η διακίνηση ενός τέτοιου υλικού, χωρίς προηγούμενο έλεγχο, συνιστά προσβολή προς τον Ελληνισμό και το ιατρικό σώμα, αλλά και θεσμικό ατόπημα που εκθέτει τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τη χώρα διεθνώς.”

“Πρόκειται για εθνική προσβολή απέναντι στην Κυπριακή Δημοκρατία και τον Ελληνισμό, που δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη από τον ιατρικό κόσμο”, συνεχίζει.

Ο Ι.Σ.Α. καλεί τις αρμόδιες αρχές “να προβούν σε παρέμβαση προς την UEMS και τη FEMS, ζητώντας τη διόρθωση του απαράδεκτου σφάλματος και τη διαγραφή κάθε αναφοράς στο ψευδοκράτος” ενώ “ζητά διευκρινήσεις από τον ΠΙΣ, για τον τρόπο και με ποιανού ευθύνη, διακινήθηκε το επίμαχο υλικό”.

Τονίζει επίσης “ότι η προάσπιση των εθνικών συμφερόντων είναι αδιαπραγμάτευτο χρέος κάθε ιατρικού θεσμού που φέρει το όνομα της Ελλάδας και της Ιατρικής”.

Αντιδρώντας έντονα στο περιστατικό, η Πανελλήνια Δημοκρατική Κίνηση Ιατρών (ΠΑΝ.ΔΗ.Κ.Ι) ζητά, εκτός από άμεση διόρθωση της λίστας χωρών και δημόσια ανακοίνωση του ΠΙΣ, “και την παροχή εξηγήσεων προς τη Γενική Συνέλευση και την Ελληνική – Κυπριακή κοινωνία για το πώς διακινήθηκε τέτοιο υλικό χωρίς έλεγχο περιεχομένου και με εγκληματική επιπολαιότητα”.

Στην ανακοίνωσή της, η ΠΑΝ.ΔΗ.Κ.Ι καταλήγει ότι “οι ιατροί της Ελλάδας οφείλουμε να υπερασπιζόμαστε όχι μόνο τη δημόσια υγεία, αλλά και την εθνική αξιοπρέπεια”.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, iatropedia)