Τα δέματα με κοκαϊνη που κατασχέθηκαν και ήταν μέσα σε κοντέινερ με μπανάνες

Εγκληματική οργάνωση, διεθνικού χαρακτήρα, τα μέλη της οποίας διακινούσαν μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης από το Εκουαδόρ στη χώρα μας εξάρθρωσαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Οι Έλληνες αστυνομικοί έλαβαν πληροφορίες για φορτίο με μπανάνες από τη Λατινική Αμερική, το οποίο είχε φθάσει στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και με εισαγγελικό βούλευμα άφησαν τα μέλη της σπείρας να προχωρήσουν στην παραλαβή των ναρκωτικών, προκειμένου να τους συλλάβουν. Κατά την επιχείρηση συνέλαβαν τους τρεις εμπλεκόμενους.

Σχετικά με τον ρόλο κάθε μέλους:

-47χρονος, ήταν επιφορτισμένος με την επικοινωνία με τα αρχηγικά μέλη και το συντονισμό της επιχειρησιακής ομάδας, για την εξαγωγή και παραλαβή των ναρκωτικών ουσιών από την κρύπτη του εμπορευματοκιβωτίου,

-32χρονος, ήταν επιφορτισμένος με την εξαγωγή και παράδοση των ποσοτήτων κοκαΐνης στα έτερα μέλη της οργάνωσης και

-40χρονος, ιδιοκτήτης εταιρείας παροχής υπηρεσιών οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων, είχε παρείχε για λογαριασμό της οργάνωσης χώρο και μέτρα ασφαλείας, για τη διευκόλυνση της εξαγωγής των ναρκωτικών από το εμπορευματοκιβώτιο.

-Παράλληλα, έχει πιστοποιηθεί η εμπλοκή μελών τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Λατινική Αμερική, μεταξύ των οποίων τα αρχηγικά, τα στοιχεία των οποίων ερευνούνται.

Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-271- κιλά και -151,8- γραμμάρια κοκαΐνης,

εμπορευματοκιβώτιο,

-2- οχήματα,

-655- ευρώ,

-4- κινητά και

-εξοπλισμός και μηχανήματα της εταιρείας παροχής υπηρεσιών μεταφορών (γερανός, τροχός, μηχάνημα ηλεκτροκόλλησης, εργαλεία κ.α.).

Το παράνομο οικονομικό όφελος των μελών της οργάνωσης από την πώληση της κατασχεθείσας ποσότητας κοκαΐνης υπολογίζεται σε περισσότερα από -5.500.000- ευρώ.