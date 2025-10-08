Ένας 49χρονος άνδρας συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης, 7 Οκτωβρίου, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, την ώρα που επιχειρούσε να παραβιάσει σταθμευμένο αυτοκίνητο το οποίο δεν ήταν ασφαλισμένο.

Τον δράστη εντόπισαν περιπολούντες αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, οι οποίοι επενέβησαν άμεσα και τον ακινητοποίησαν προτού προλάβει να αφαιρέσει αντικείμενα από το εσωτερικό του οχήματος.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα κλοπής και ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές.

