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Σοβαρό περιστατικό επίθεσης αδέσποτων σκύλων κατά ανήλικης σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (16/9) ένα 12χρονο κορίτσι, στην περιοχή του Δρυμού, στον δήμο Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το Mega, η 12χρονη περπατούσε σε κεντρικό δρόμο του Δρυμού, στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, όταν αντιλήφθηκε την παρουσία μιας αγέλης σκύλων, με τον έναν σκύλο να την πλησιάζει και να της γαβγίζει.

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Το κορίτσι έβαλε τις φωνές και τότε η αγέλη της επιτέθηκε, δαγκώνοντάς την στα πόδια και το αριστερό χέρι. Στο σημείο έσπευσαν γείτονες προκειμένου να τη βοηθήσουν, με την 12χρονη να μεταφέρεται στο Κέντρο Υγείας για την παροχή Πρώτων Βοηθειών και τη χορήγηση αντιλυσσικού ορού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι σε εξέλιξη από τον δήμο μια διαδικασία ιχνηλάτησης και εντοπισμού της αγέλης προκειμένου να δουν την κατάστασή τους, να τα εξετάσουν και εν συνεχεία να τα απομακρύνουν από το αστικό περιβάλλον.

Ο πατέρας κατέθεσε μήνυση κατά παντός υπευθύνου

Ο πατέρας της κατέθεσε μήνυση κατά παντός υπευθύνου στο Αστυνομικό Τμήμα Ωραιοκάστρου, ενώ ασκήθηκε αυτεπάγγελτη μήνυση και δίωξη κατά παντός υπευθύνου.

Όπως περιέγραψε στο thestival.gr ο πατέρας της 12χρονης «η επίθεση της αγέλης στο παιδί μου έγινε την Τετάρτη κατά τις 8 το βράδυ την ώρα που το παιδί επέστρεφε στο σπίτι μας από ένα φιλικό σπίτι όπου είχε πάει».

Σε ένα σημείο της διαδρομής ένα από τα σκυλιά γάβγισε στη 12χρονη η οποία όπως περιέγραψε ο πατέρας της «φοβήθηκε και τσίριζε» ενώ αμέσως μετά «της όρμησαν τα σκυλιά». Γείτονες έσπευσαν να βοηθήσουν το παιδί, οι γονείς του οποίου αμέσως το μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας Λαγκάδα όπου οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό αντιμετώπισαν τα τραύματα της μικρής ενώ της χορήγησαν και αντιλυσσικό ορό. «Δεν χρειάστηκε να της κάνουν ράμματα αλλά τα τραύματα είναι αρκετά βαθιά» είπε ο πατέρας της 12χρονης.