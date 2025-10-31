Ένα πρωτοφανές περιστατικό με ξυλοδαρμό αστυνομικού – και μάλιστα εν ώρα υπηρεσίας – σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη στην περιοχή του Δήμου Λαγκαδά.

Ολα ξεκίνησαν το πρωί της Πέμπτης 30 Οκτωβρίου, όταν το ζευγάρι προπορευόταν εντός της αστικής ζώνης του Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη. Λόγω της έντονης κίνησης κόλλησαν ακριβώς πίσω από ένα περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο προσπαθούσε να βγει από το πάρκινγκ του Αστυνομικού Τμήματος. Αυτό ήταν που εξόργισε το ζευγάρι του επιβατικού αυτοκινήτου, που αρχικά ζήτησε τον λόγο από τον αστυνομικό και, στη συνέχεια, έφτασαν στο σημείο να τον ξυλοκοπούν στη μέση του δρόμου.

Ο αστυνομικός από τα χτυπήματα τραυματίστηκε και χρειάστηκε να διακομισθεί στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το ζευγάρι συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου και οδηγήθηκε στο κρατητήριο.

Πηγή: thesspost.gr