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Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης 1 Σεπτεμβρίου στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης, όπου σημειώθηκε αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το επεισόδιο ξεκίνησε λίγο πριν από τις 9 το βράδυ, όταν ξέσπασε άγριος καβγάς μεταξύ ομάδων Ρομά.

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Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, δύο άτομα που επέβαιναν σε όχημα φέρονται να άνοιξαν πυρ εναντίον ενός 30χρονου άνδρα. Ο άνδρας τραυματίστηκε από τη σφαίρα στη γάμπα.

Ο 30χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Οι δύο δράστες μετά το περιστατικό τράπηκαν σε φυγή και αναζητούνται από τις αστυνομικές αρχές.

Με πληροφορίες από thestival.gr