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Αυλαία πέφτει για την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Μ1 του ΟΑΣΘ καθώς σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού, η Παρασκευή (19/6) θα είναι η τελευταία μέρα της συγκεκριμένης γραμμής στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.

Η εν λόγω γραμμή «επιστρατεύτηκε» στις 29 Μαΐου για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες μετακίνησης που προέκυψαν στην πόλη, εξαιτίας της προσωρινής διακοπής στην λειτουργία του Μετρό και των έργων επέκτασης προς την Καλαμαριά.

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Η ανακοίνωση του ΟΑΣΘ:

Όπως και στην αντίστοιχη περσινή επιχείρηση του Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου, το «στοίχημα» της μετακίνησης κερδήθηκε. Παρά τις κυκλοφοριακές προκλήσεις στο κέντρο της πόλης, ο στόλος των 16 αρθρωτών λεωφορείων και το προσωπικό του Οργανισμού –που εργάστηκε με αναστολή αδειών– εξασφάλισαν υψηλά ποσοστά αξιοπιστίας στα δρομολόγια, της τάξης του 97,5%, κρατώντας τη συχνότητα διέλευσης σταθερά κοντά στα 7 λεπτά.

Η διοίκηση του ΟΑΣΘ εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς τους εργαζομένους του Οργανισμού που «έβαλαν πλάτη» για ακόμη μία φορά, καθώς και στο επιβατικό κοινό που εμπιστεύτηκε τον ΟΑΣΘ για τις μετακινήσεις του.

Επιστροφή Μετρό στην Θεσσαλονίκη με πέντε νέους σταθμούς

Από αύριο Σάββατο, 20 Ιουνίου, το επιβατικό κοινό της Θεσσαλονίκης επιστρέφει στους κανονικούς του ρυθμούς, με την επαναλειτουργία του Μετρό.

Βάσει της επίσημης ανακοίνωσης της εταιρείας διαχείρισης, η βασική γραμμή θα παραμείνει εκτός επιβατικής εξυπηρέτησης έως τις 19 Ιουνίου 2026, ημερομηνία κατά την οποία προβλέπεται η κανονική επαναλειτουργία της. Την ίδια στιγμή, η επέκταση προς Καλαμαριά πρόκειται να παραδοθεί στο επιβατικό κοινό στο τέλος του Ιουλίου με πέντε νέους σταθμούς.

Το επόμενο σημαντικό βήμα αφορά τη λειτουργία της επέκτασης προς την Καλαμαριά, η οποία εκτιμάται ότι θα τεθεί σε λειτουργία έως τα τέλη Ιουλίου. Το νέο τμήμα εκτείνεται σε μήκος 4,78 χιλιομέτρων και θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους σταθμούς: Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη, Μίκρα.