Έκρηξη και πυρκαγιά σημειώθηκε σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κατεσβέσθη μικρής έκτασης πυρκαγιά σε διαμέρισμα, και επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Όπως μετέδωσε το ΕΡΤnews, η έκρηξη φαίνεται να έγινε στην κουζίνα, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί – αν και ένα άτομο αντιμετώπιζε αναπνευστικά προβλήματα.