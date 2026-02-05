Έκρηξη και πυρκαγιά σημειώθηκε σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κατεσβέσθη μικρής έκτασης πυρκαγιά σε διαμέρισμα, και επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.
Όπως μετέδωσε το ΕΡΤnews, η έκρηξη φαίνεται να έγινε στην κουζίνα, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί – αν και ένα άτομο αντιμετώπιζε αναπνευστικά προβλήματα.
@thesspost Έκρηξη σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου το μεσημέρι της Πέμπτης στην Καλαμαριά, στη Θεσσαλονίκη. Η έκρηξη ακούστηκε από τον χώρο της κουζίνας, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ατόμων. Έσπασε η μπαλκονόπορτα. #έκρηξη #Θεσσαλονίκη #Fyp ♬ πρωτότυπος ήχος – ThessPost.gr