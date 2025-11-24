Μια οργανωμένη εγκληματική ομάδα, που είχε «αδυναμία» στα χρηματοκιβώτια, εξαρθρώθηκε από τις Αρχές στη Θεσσαλονίκη. Παρά το ότι τα 4 μέλη της δήλωναν ότι ζούσαν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, οι αστυνομικοί αποκάλυψαν έναν βίο γεμάτο πολυτέλειες, βίλες και καζίνο. Οι συλλήψεις έγιναν μετά την ταυτοποίηση της δράσης τους σε σειρά διαρρήξεων επιχειρήσεων ενώ στη δημοσιότητα έχει κυκλοφορήσει βίντεο-ντοκουμέντο από τη δράση τους.

Σε βίντεο–ντοκουμέντο από τη δράση τους, τα μέλη της σπείρας εμφανίζονται να εισβάλλουν σε επιχειρήσεις μεθοδικά, ο καθένας με συγκεκριμένο ρόλο. Με εξειδικευμένα εργαλεία, αφαιρούσαν ολόκληρα χρηματοκιβώτια, τα οποία στη συνέχεια φόρτωναν και εξαφανίζονταν, συχνά στην περιοχή της Χαλάστρας, όπου φαίνεται πως είχαν βάση.

Με τα χρήματα και τα κοσμήματα που έκλεβαν από τα χρηματοκιβώτια, χρηματοδοτούσαν υψηλού επιπέδου διαβίωση, διαμένοντας σε πολυτελείς μονοκατοικίες και ξοδεύοντας μεγάλα ποσά σε καζίνο και ακριβά είδη.