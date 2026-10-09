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Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μία 30χρονη γυναίκα.

Ειδικότερα, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 8:00, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, επί της οδού Θέμιδος.

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Στο σημείο κινητοποιήθηκαν πέντε οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με συνολικά 10 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς.

Λίγο αργότερα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, στο διαμέρισμα διέμενε μία 30χρονη γυναίκα, η οποία διακομίστηκε από το ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, καθώς υπέστη εγκαύματα.

Με πληροφορίες από thestival.gr