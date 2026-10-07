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Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στους δρόμους της Θεσσαλονίκης το μεσημέρι της Τετάρτης, 07.10.2026, με μία άγρια συμπλοκή να συμβαίνει μεταξύ οδηγών μπροστά στα μάτια περαστικών.

Το επεισόδιο σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Βενιζέλου και Βασιλέως Ηρακλείου στις 13:10 στη Θεσσαλονίκη, με βίντεο να καταγράφει τη στιγμή της συμπλοκής μεταξύ των οδηγών.

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Όπως φαίνεται στο βίντεο για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ο οδηγός ενός μαύρου αυτοκινήτου, κατεβαίνει από το όχημα φωνάζοντας, βρίζοντας και ζητώντας εξηγήσεις από τον οδηγό ενός άσπρου μίνι βαν. «Κατέβα κάτω μη σου γ…σω», του φώναξε μεταξύ άλλων, πριν κινηθεί απειλητικά εναντίον του.

Ο έξαλλος οδηγός του μαύρου αυτοκινήτου, φαίνεται να ανοίγει την πόρτα του μίνι βαν όπου βρισκόταν ο άλλος οδηγός και προσπάθησε να τον βγάλει έξω. Εκείνος κατεβαίνει και κάνει βήματα προς τα πίσω προκειμένου να απομακρυνθεί.

Όλο το περιστατικό έγινε μπροστά στα μάτια περαστικών που ζητούσαν από τους δύο άνδρες να σταματήσουν τον καυγά.