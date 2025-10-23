Αλλαγές ξανά στα σχολεία με τη νέα χρονιά

Κρούσματα ψώρας εντοπίστηκαν σε Γυμνάσιο στην περιοχή της Τούμπας τις τελευταίες μέρες.

Στις αρχές της εβδομάδας παρατηρήθηκε το πρώτο κρούσμα, ωστόσο στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι τουλάχιστον άλλα τρία παιδιά έχουν τα συμπτώματα.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Διεύθυνσης του σχολείου η οποία ενημέρωσε τις αρμόδιες υπηρεσίες – τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδυεσης, τον ΕΟΔΥ, τον δήμο Θεσσαλονίκης και τη Σχολική Επιτροπή.

Δεν κρίθηκε απαραίτητο να κλείσει το σχολείο, έπειτα και από την επαφή του Δήμου Θεσσαλονίκης που έχει τη σχετική αρμοδιότητα με τον ΕΟΔΥ, οπότε το σχολείο λειτουργεί κανονικά. Ωστόσο, μετά από απόφαση της Σχολικής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε απολύμανση σε όλους τους χώρους.

Οι μαθητές πηγαίνουν κανονικά σχολείο, ενώ οι μαθητές που έχουν τα συμπτώματα ακολουθούν θεραπευτική αγωγή, και έχουν δοθεί συμβουλές στους γονείς πώς πρέπει να πράξουν σε περίπτωση που το παιδί τους παρουσιάσει συμπτώματα.

Ψώρα: Νόσος και συμπτώματα

Η ψώρα είναι μια ιδιαίτερα μεταδοτική δερματική ασθένεια η οποία, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, μεταδίδεται κυρίως μέσω άμεσης, παρατεταμένης επαφής δέρμα με δέρμα με ένα άτομο που έχει προσβληθεί, ή μέσω επαφής με μολυσμένα αντικείμενα.

Η νόσος έχει παγκόσμια εξάπλωση και προσβάλλει ανθρώπους όλων των φυλών και κοινωνικών ομάδων.

Μπορεί να αναπτυχθεί οπουδήποτε στο δέρμα, ωστόσο τα ακάρεα προτιμούν να εισχωρούν σε ορισμένα μέρη του σώματος, όπως τα χέρια ή οι γλουτοί.

Όταν ένα άτομο μολύνεται για πρώτη φορά από ψώρα, το σώμα χρειάζεται 2 έως 6 εβδομάδες για να εμφανιστούν οι δερματικές βλάβες. Εάν ένα άτομο έχει μολυνθεί από ψώρα στο παρελθόν, σε περίπτωση νέας μόλυνσης η φαγούρα αρχίζει συντομότερα,συνήθως μέσα σε 1-4 ημέρες.

(Με πληροφορίες από ertnews)

