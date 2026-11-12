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Ολοκληρώνεται σήμερα, ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, ο κύκλος των απολογιών στην υπόθεση μεγάλης κλίμακας φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής, μέσω πολυσύνθετων δικτύων εταιρειών-«βιτρινών» και «αχυρανθρώπων», με επίκεντρο τους κλάδους της νυχτερινής διασκέδασης και της εστίασης. Η συνολική ζημία σε βάρος του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων φέρεται να ξεπερνά τα 206 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ.

Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι έξι τελευταίοι από τους συνολικά 16 συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων ένας δικηγόρος και λογιστές, στους οποίους η δικογραφία αποδίδει κομβικό ρόλο στη νομική και λογιστική υποστήριξη, καθώς και στη λειτουργία των εταιρικών σχημάτων που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν στους μηχανισμούς φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής.

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Κατά τις δύο προηγούμενες ημέρες απολογήθηκαν δέκα κατηγορούμενοι. Δύο εξ αυτών, ένας 34χρονος, φερόμενος ως ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου, κι ένας 33χρονος επιχειρηματίας, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Οι υπόλοιποι οκτώ κατηγορούμενοι, επιχειρηματίες και πρόσωπα που φέρονται να είχαν στρατολογηθεί ως «αχυράνθρωποι», αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ σε ορισμένους επιβλήθηκαν και χρηματικές εγγυήσεις, που κυμαίνονται από 5.000 έως 20.000 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ογκώδης δικογραφία περιλαμβάνει περισσότερα από 1.200 πρόσωπα.