Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας έφτασαν στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης οι τρεις συλληφθέντες για την εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου έμενε η Αφροδίτη Νέστορα, οι γονείς της, και άλλοι ένοικοι. Από την επίθεση έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια Νέστορα, και οι υπόλοιοι τραυματίστηκαν.

Μάλιστα έξω από τα δικαστήρια στη Θεσσαλονίκη έχουν μαζευτεί άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στους κατηγορούμενους για την εμπρηστική επίθεση, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο για την αποτροπή τυχόν επεισοδίων.

Advertisement

Advertisement

Οι τρεις συλληφθέντες είναι μια 26χρονη, ένας 29χρονος κι ένας 24χρονος. Αυτοί θα οδηγηθούν ενώπιον των ανακριτικών αρχών κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρησμό και παράβαση του νόμου περί όπλων που περιλαμβάνει και την κατοχή εκρηκτικών.

Οι διώξεις δεν έχουν προσωποποιηθεί, κάτι το οποίο αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά την ανακριτική διαδικασία.

Ως φυσικοί αυτουργοί της φονικής επίθεσης έχουν συλληφθεί ο 29χρονος και η 26χρονη, ενώ ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους φέρεται ότι παραχώρησε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρησφύγετο, πριν και μετά την επίθεση.