Συγκέντρωση αλλά και πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Πέμπτης (18/9) στη Θεσσαλονίκη.

Στην κινητοποίηση αναμένεται να συμμετάσχουν συλλογικότητες, άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο, φοιτητές και μέλη της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς.

Λόγω της πορείας, τέσσερις σταθμοί του μετρό θα παραμείνουν κλειστοί από τις 16:00 το επόγευμα, μετά και από εντολή της ΕΛ.ΑΣ. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τους σταθμούς «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Συντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο», από τους οποίους οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να πραγματοποιούν στάση. Οι υπόλοιποι σταθμοί στη Θεσσαλονίκη θα λειτουργούν κανονικά.

Κλειστοί σταθμοί του μετρό και στην Αθήνα

Έπειτα από εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας, οι σταθμοί του μετρό «Κορυδαλλός» και «Μανιάτικα» θα παραμείνουν κλειστοί από τις 15:30 το μεσημέρι, με τους συρμούς να διέρχονται από εκεί δίχως να πραγματοποιούν στάση.

