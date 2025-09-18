Κακουργηματική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας για το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε, το πρωί της Τετάρτης (17/9) στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, στη Θεσσαλονίκη, όπου 29χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του μετά από σύγκρουση με φορτηγό.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερα άτομα – ο 54χρονος Βούλγαρος οδηγός και τρία ακόμη άτομα, τα οποία, σύμφωνα με την προανάκριση της Τροχαίας, καθοδηγούσαν τον πρώτο προκειμένου να διασχίσει κάθετα τη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής.

Όπως έγινε γνωστό η δίωξη που απαγγέλθηκε αφορά τις εξής πράξεις (σε βαθμό κακουργήματος):

Επικίνδυνη οδήγηση από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο, και είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο άλλου.

Επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία, από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και άνθρωπο, και η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου, κατά συναυτουργία. Οι τέσσερις κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε τακτικό ανακριτή και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.

Βίντεο ντοκουμέντο από τη φονική σύκγρουση

Σοκ προκαλεί την ίδια ώρα το βίντεο από τη στιγμή της φονικής σύγκρουσης που βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Η μηχανή που οδηγούσε ο 29χρονος συγκρούστηκε με φορτηγό στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά το φορτηγό επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής υπό την καθοδήγηση τριών ατόμων. Τότε, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 29χρονος συγκρούστηκε με το φορτηγό με συνέπεια ο μοτοσικλετιστής να τραυματιστεί σοβαρά.

Ο 29χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» όπου λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του και άφησε την τελευταία του πνοή.