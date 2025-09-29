Μπροστά σε αποκαρδιωτικές εικόνες βρέθηκαν σήμερα το πρωί μαθητές και δάσκαλοι στο 3ο Δημοτικό Σχολείο στα Πεύκα Θεσσαλονίκης που έγινε αντικείμενο βανδαλισμών. Είδαν σπασμένα τζάμια, προβολείς, βρύσες και λούκια, ξηλωμένα κεραμίδια και κατεστραμμένους υπολογιστές.

Η συνολική ζημία εκτιμάται πάνω από 5.000 ευρώ.

Όπως είπαν αγανακτισμένοι γονείς παιδιών, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό στο συγκεκριμένο σχολείο. Από τις 15 Αυγούστου και μετά, ομάδες νεαρών εισβάλλουν συχνά στο σχολείο και προκαλούν πολύ σοβαρές ζημιές. Αυτό που ζητούν τώρα οι γονείς, είναι να αποκατασταθούν άμεσα οι ζημίες και να μπουν κάμερες στο σχολείο.

Σε δέκα σχολεία του δήμου έχουν τοποθετηθεί ήδη κάμερες με τη σύμφωνη γνώμη των γονιών και, αυτού του είδους τα φαινόμενα, έχουν περιοριστεί σημαντικά.