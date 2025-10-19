Στόχος αγνώστων έγιναν τη νύχτα τρεις επιχειρήσεις στα Χανιά, με τους δράστες να προχωρούν σε εκτεταμένους βανδαλισμούς.

Ολα συνέβησαν λίγο μετά τις 12:30, όταν μία ομάδα περίπου πενήντα ατόμων βγήκε από τα στενά του Κουμ Καπί στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου και “κατέβασε” με πέτρες την κεντρική τζαμόπορτα του γραφείου, ενώ προκάλεσε ζημιές σε όλες τις μπροστινές τζαμαρίες και σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Δεν περιορίστηκαν όμως εκεί, αφού ακολούθησαν ζημιές και σε δύο τραπεζικά καταστήματα της πόλης. Οι νεαροί δράστες από τον αντιεξουσιαστικό χώρο ξεκίνησαν από την περιοχή του Κάτω Κουμ Καπί προκάλεσαν φθορές στις τζαμαρίες, ενώ στόχος έγινε και ο εξοπλισμός, με σπασμένα ΑΤΜ να συνθέτουν την εικόνα που αντίκρισαν το πρωί οι υπάλληλοι και οι περαστικοί.

Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, με το περιστατικό να προκαλεί έντονη ανησυχία στον εμπορικό κόσμο της πόλης.

