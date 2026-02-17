Ένας από τους συγγενείς των 200 ανθρώπων που εκτελέστηκαν τον Μάιο του 1944 στο Σκοπευτήριο Καισαριανής από τους Γερμανούς κατακτητές, φαίνεται πως αναγνώρισε τον παππού του στις φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν πριν από μερικές μέρες σε διαδικτυακή δημοπρασία στο e-bay. Πρόκειται για τον Θρασύβουλο Μαράκη από τον Πλατανιά Χανίων, εγγονό του Θρασύβουλου Καλαφατάκη, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ένας εκ των 200 εκτελεσθέντων.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του neakriti.gr, ο Θ. Μαράκης, δέχτηκε τηλεφώνημα από τα κεντρικά γραφεία του Κομμουνιστικού Κόμματος, με το οποίο πληροφορήθηκε πως βρέθηκε φωτογραφικό ντοκουμέντο λίγο πριν από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή την 1η Μαΐου 1944.

«Μεγάλη συγκίνηση. Το ήξερα ότι είχε εκτελεστεί, όμως δεν ήξερα για τη φωτογραφία, δεν είχα αρχείο. Δεν έχω τίποτα και τώρα θα περιμένω να μου στείλουν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Θρασύβουλος Μαράκης.

Από τη διαδικασία της ταυτοποίησης, η οποία είναι σε εξέλιξη, διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας με το λευκό πουκάμισο είναι ο Θρασύβουλος Καλαφατάκης από τον Πλατανιά. «Απ’ ό,τι ξέρω από τη μητέρα μου, ήταν ψηλός, γεροδεμένος και δεν φοβόταν τίποτα. Δεν τον σταματούσε τίποτα. Δεν ήθελε να υπογράψει ως κομμουνιστής ότι απαρνείται το κόμμα και γι’ αυτό τον πήγαν στις Αθηναϊκές φυλακές», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του neakriti.gr, ο Θρασύβουλος Καλαφατάκης, γεννήθηκε το 1914 στον Πλατανιά, από εύπορη οικογένεια, ασχολήθηκε με τη γεωργία και τη γαλακτοκομία και πολύ γρήγορα ανέπτυξε πλούσια δράση ως πρωτοπόρος του προοδευτικού κινήματος. Συνελήφθη το 1939, καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση και το 1943 μεταφέρθηκε στο Χαϊδάρι.

«Δεν τα ήξερε η μητέρα μου. Μετά την εκτέλεση πέρασαν τρεις μέρες για να το μάθουν. Δεν το έμαθαν αμέσως, όπως ήταν τότε τα μέσα. Πήγαμε μία-δυο φορές στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής επίσκεψη, αφήσαμε τα λουλούδια μας και φύγαμε», τόνισε.

Ανάμεσα στους 200 κομμουνιστές που επιλέχθηκαν από τους Γερμανούς για να εκτελεστούν τον Μάιο του 1944, ήταν και ο 19χρονος τότε Αθανάσιος Κουρεμέντζας από τη Θήβα, ο οποίος γλίτωσε χάρη στον ηρωισμό του Θρασύβουλου Καλαφατάκη.

«Οι Γερμανοί μπήκαν στη φυλακή και διάλεξαν τους 200 να τους σκοτώσουν. Τους πιο νέους. Ο παππούς μου μαζί με άλλους δύο έβγαλαν αυτόν τον 19χρονο από το καμιόνι και στη θέση τους έβαλαν έναν γέρο. Ο 19χρονος έζησε, μπήκε τότε στην Τράπεζα Πίστεως, έκανε καριέρα και το 1975 ήρθε για επιθεώρηση στο κατάστημα Χανίων. Τότε μου πρόσφερε δουλειά στην τράπεζα και πήγα 14 χρονών», είπε ο κ. Μαράκης.

