Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα στο Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ένας 22χρονος, φέροντας σοβαρό τραύμα στον λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο. Το περιστατικό ξεκίνησε λίγες ώρες νωρίτερα, όταν ο νεαρός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο από τους γονείς και τον αδελφό του, οι οποίοι τον εντόπισαν αιμόφυρτο στην είσοδο του σπιτιού τους, στον Άσσο Κορινθίας.

Ο 22χρονος έφτασε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών γύρω στις 2:30 π.μ., έχοντας ακόμα τις αισθήσεις του. Ο γιατρός που τον εξέτασε διαπίστωσε σοβαρό τραύμα στον λαιμό, πιθανότατα από μαχαίρι, και ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία.

Advertisement

Advertisement

Έξω από το νοσοκομείο, ο αδελφός του νεαρού ξέσπασε σε λυγμούς, καταγγέλλοντας ότι πρόκειται για δολοφονική επίθεση. Σύμφωνα με μαρτυρίες, φώναζε: «Τον έφαγαν!», κατονομάζοντας άτομα από τον στενό κύκλο του 22χρονου, με τα οποία φέρεται να διατηρούσε φιλικές σχέσεις.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, ο άτυχος νέος υπέκυψε στα τραύματά του, καθώς –σύμφωνα με πληροφορίες– το πλήγμα ήταν διαμπερές και εντοπιζόταν κοντά στην καρωτίδα, γεγονός που το κατέστησε θανάσιμο.

Την υπόθεση ερευνούν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Κορινθίας. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια, περιλαμβανομένου και εκείνου της εγκληματικής ενέργειας.

Κομβικής σημασίας για την εξιχνίαση θεωρούνται οι καταθέσεις των γονιών και του αδελφού του 22χρονου, ενώ δεν έχει αποκλειστεί ακόμη και το ενδεχόμενο του αυτοτραυματισμού.