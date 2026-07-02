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Ένα μήνυμα με ιδιαίτερο συμβολισμό δημοσίευσε ο Γιώργος Αρσενάκος, λίγες ώρες μετά τη συνέντευξη της Ελένης Φουρέιρα, στην οποία η τραγουδίστρια μίλησε ανοιχτά για τον φόβο και τις δυσκολίες που βίωσε εξαιτίας της αλβανικής καταγωγής της.

Η Ελένη Φουρέιρα βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης 30 Ιουνίου στην εκπομπή The 2Night Show και, μεταξύ άλλων, εξήγησε ότι για πολλά χρόνια φοβόταν πως η καταγωγή της θα στεκόταν εμπόδιο στην καριέρα της, καθώς πίστευε ότι δεν θα είχε τις ίδιες ευκαιρίες.

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Αναφερόμενη στους ανθρώπους που τη στήριξαν εκείνη την περίοδο, είπε: «Είχα κάποιους ανθρώπους δίπλα μου, όπως ήταν ο Γιώργος Αρσενάκος, που μου έλεγε “δεν με ενδιαφέρει καθόλου και τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει. Εσύ κάνε αυτό που ξέρεις να κάνεις καλά” και έκανα αυτό».

Μετά την προβολή της συνέντευξης, ο συνιδρυτής και CEO της Panik ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη της τραγουδίστριας, συνοδεύοντάς το με το μήνυμα: «Τη στιγμή που σταματάς να απολογείσαι για τα αυτονόητα, αρχίζεις να ζεις με τη δύναμή σου».

Στην ίδια συνέντευξη, η Ελένη Φουρέιρα περιέγραψε πώς βίωνε τον φόβο από μικρή ηλικία, αλλά και στα πρώτα βήματα της καριέρας της, όταν δεν είχε ακόμη μιλήσει δημόσια για την καταγωγή της.

«Όταν μεγαλώνεις, αυτό μπαίνει μέσα σου και το έχεις ως φόβο. Λες “αν πω ότι είμαι από την Αλβανία, δεν νομίζω ότι θα μου δοθούν ίσες ευκαιρίες”. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα δεν φταίω. Με έπαιρνε η μάνα μου, έκλαιγε και έλεγε “παιδί μου, τι σου έχουν κάνει; Γιατί; Δεν έχεις κάνει τίποτα εσύ”», ανέφερε χαρακτηριστικά.