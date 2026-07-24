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Οι πολιτικοί αρχηγοί συζήτησαν για την επικαιρότητα, συμπεριλαμβανομένων των εκλογών και της στάσης της βρετανικής κυβέρνησης για τα Γλυπτά του Παρθενώνα, ενώ αντάλλαξαν και προσωπικές απόψεις.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης είχαν μια σύντομη χειραψία και στη συνέχεια μια θερμή συνομιλία, παρά την έντονη αντιπαράθεση στη Βουλή.

Τιμητική παρουσία στη δεξίωση είχε ο αντισμήναρχος Γιώργος Χατζόπουλος, ο οποίος έλαβε συγχαρητήρια για την ασφαλή προσγείωση του F-16 μετά από μηχανική βλάβη.

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Συναντήσεις, σύντομες συνομιλίες και πολιτικά πηγαδάκια κυριάρχησαν στη δεξίωση που παρέθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας.

Για περίπου 20 λεπτά, οι πολιτικοί αρχηγοί που έδωσαν το «παρών» αποσύρθηκαν στην αίθουσα του δεύτερου ορόφου του Προεδρικού Μεγάρου, αντί για το καθιερωμένο κιόσκι στον κήπο, λόγω των καιρικών συνθηκών. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, καθώς και ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Βιλιάρδος, ο οποίος εκπροσώπησε τον Κυριάκο Βελόπουλο.

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Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Δημήτρης Κουτσούμπας σχολίασε με χιούμορ ότι η σύνθεση των πολιτικών αρχηγών που παρευρίσκονταν τού θύμιζε τις πρώτες περιόδους της αντιπολίτευσης, αναφερόμενος και στις απουσίες της Ζωής Κωνσταντοπούλου, του Δημήτρη Νατσιού και της Ρένας Δούρου, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν την πρόσκληση.

«Ωραία ήταν, κουβεντιάσαμε» είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αμέσως μετά στους δημοσιογράφους. Ο κ. Τασούλας σχολιάζοντας μάλιστα τις απουσίες, είπε χαριτολογώντας: «Δεν απογοητεύτηκα με την κ. Δούρου, γιατί ήμουν απασχολημένος με τον καιρό. Το περίμενα ότι δε θα έρθουν θα είχα εκπλαγεί αν έρχονταν. Είναι απόλυτο δικαίωμά τους να μην έρθουν. Έτσι το κρίνουν» κατέληξε.

Οι πολιτικοί αρχηγοί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στον 2ο όροφο του Προεδρικού Μεγάρου

Τι συζήτησαν οι πολιτικοί αρχηγοί στον 2ο όροφο του Μεγάρου

Στο περιθώριο της δεξίωσης, η συζήτηση των πολιτικών αρχηγών επεκτάθηκε και σε θέματα πέρα από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, αποκάλυψε ότι μεταξύ των θεμάτων που τέθηκαν ήταν και η στάση του νέου Βρετανού πρωθυπουργού, Άντι Μπέρναμ, ο οποίος έχει ταχθεί υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα. Σύμφωνα με τον κ. Τασούλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμφώνησε με την επισήμανση αυτή.

Η κουβέντα στράφηκε και στο πολιτικό ημερολόγιο, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να μεταφέρει στους συνομιλητές του ότι «ο πρωθυπουργός είναι ειλικρινής, τις εκλογές θα τις κάνει τον Μάιο».

Δεν έλειψαν και οι πιο χαλαρές στιγμές, καθώς οι πολιτικοί αρχηγοί συζήτησαν για τις καθημερινές τους συνήθειες και τη φυσική άσκηση. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας ανέφερε ότι προτιμά το περπάτημα, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι έχει ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετώπιζε με τη μέση του.

Στην αίθουσα του δευτέρου ορόφου του Προεδρικού όπου αποσύρθηκαν οι πολιτικοί αρχηγοί, έπαιξε στο πιάνο της βασίλισσας Φρειδερίκης, που είναι πλήρως λειτουργικό και κουρδισμένο, μέλος της μπάντας του στρατού.

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Η άφιξη Μητσοτάκη και η σύντομη χειραψία με Ανδρουλάκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στο Προεδρικό Μέγαρο χωρίς τη σύζυγό του, Μαρέβα, και έγινε δεκτός από στελέχη της Προεδρίας της Δημοκρατίας, μεταξύ των οποίων η διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων Ντενίζ Λιάπη, η γενική γραμματέας Αλίκη Χατζή και ο διευθυντής του ιδιαίτερου γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βασίλης Νταβώνης.

Στη συνέχεια κατευθύνθηκε στην αίθουσα της δεξίωσης, όπου αντάλλαξε χαιρετισμούς με τους προσκεκλημένους, μεταξύ αυτών τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη και τον γενικό γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η ολιγόλεπτη χειραψία του με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, η οποία ακολούθησε τη σφοδρή αντιπαράθεσή τους στη Βουλή νωρίτερα την ίδια ημέρα και χαρακτηρίστηκε από συγκρατημένη ατμόσφαιρα.

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Ωστόσο, λίγο αργότερα οι «πάγοι» μεταξύ τους έδειξαν να λιώνουν καθώς ο πρωθυπουργός με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ είχαν μια θερμή συνομιλία με πολλά χαμόγελα, ενώπιον των επίσης χαμογελαστών Νικήτα Κακλαμάνη, Δημήτρη Κουτσούμπα, Νίκης Κεραμέως, Λουκά Αποστολίδη και Γιάννη Στουρνάρα. «Έχετε γίνει ποιητικοί και οι δύο, Κυριάκο και Νίκο, στη Βουλή» ακούστηκε να λέει ο πρώην υπουργός και δικηγόρος Λουκάς Αποστολίδης προς τους κ.κ. Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη.

Μάλιστα όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους ο κ. Μητσοτάκης απάντησε γελαστός: «Μετά τη Βουλή είμαστε πάντα κεφάτοι».

Ο κ. Ανδρουλάκης είχε συζητήσεις και με τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη αλλά και με τον γ.γ. του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα με τον οποίον κάθονταν δίπλα-δίπλα.

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Οι εκλογές και τα πολιτικά «πηγαδάκια» στο Προεδρικό

Η εκλογική προοπτική κυριάρχησε στις συζητήσεις που είχαν υπουργοί και βουλευτές της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης στο περιθώριο της δεξίωσης στο Προεδρικό Μέγαρο. Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στην πρωινή συνέντευξή του στο Open, όπου επανέλαβε ότι «δεν θα κάνω εκλογές το φθινόπωρο» και πως η προσφυγή στις κάλπες θα γίνει την άνοιξη του 2027, όπως έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη.

Από τις συζητήσεις που ξεχώρισαν ήταν εκείνη μεταξύ του επιτρόπου Μεταφορών, Απόστολου Τζιτζικώστα, και του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής ακούστηκε να δηλώνει: «Είμαι συνεπής στις θέσεις μου».

Στο επίκεντρο ο πιλότος που προσγείωσε με ασφάλεια το F-16

Ένα από τα πρόσωπα που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη δεξίωση του Προεδρικού Μεγάρου ήταν ο αντισμήναρχος Γιώργος Χατζόπουλος, ο χειριστής που κατάφερε να προσγειώσει με ασφάλεια το F-16 έπειτα από μηχανική βλάβη στη Ζάκυνθο.\

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Ο πιλότος που έκανε αναγκαστική προσγείωση του μαχητικό F-16 στην Ζάκυνθο Γιώργος Χατζόπουλος με την σύζυγο του

Ο αντισμήναρχος ήταν ένας από τους τέσσερις τιμητικά προσκεκλημένους της φετινής εκδήλωσης και δέχθηκε τα συγχαρητήρια πολλών παρευρισκομένων, οι οποίοι εξήραν την ψυχραιμία και τον επαγγελματισμό που επέδειξε. Όπως του ανέφεραν, η στάση του αποτελεί παράδειγμα ευθύνης και θάρρους, ικανό να εμπνεύσει τις νεότερες γενιές να ακολουθήσουν τον δρόμο της προσφοράς και του καθήκοντος.

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Συνομιλία του πρωθυπουργού με τους τέσσερις τιμητικά προσκεκλημένους

Με τους τέσσερις τιμητικά προσκεκλημένους στην δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, για την 52η επέτειο από την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας, παρουσία της πολιτειακής, πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας, συνομίλησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και στη συνέχεια ανέβηκε στο 2ο όροφο, που φέτος λόγω καιρού «αντικαθιστά» το γνωστό κιόσκι, με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς.

Ο πρωθυπουργός συνομίλησε με τον Μυριάδη Γεώργιο μαθητή με τον υψηλότερο βαθμό στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, 19.80, τον Οικονομόπουλο Ανδρέα μαθητή με τον δεύτερο υψηλότερο βαθμό στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, 19.75, την Διαμαντή Παναγιώτα δασκάλα και πρόεδρο της ΑΜΚΕ «ΝΕΑ ΖΩΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ», την εκπαιδευτικό που έδωσε ζωή στο χωριό Φουρνά της Ευρυτανίας, προσελκύοντας νέες οικογένειες με παιδιά από τα αστικά κέντρα και με τον αντισμήναρχο Γεώργιο Χατζόπουλο τον κυβερνήτη του F-16 που επέτυχε την προσγείωση στο αεροδρόμιο Ζακύνθου.

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