Διάσημο σε όλοκληρο τον κόσμο έχει γίνει ένα φανάρι της Ελλάδας, που εύλογα χαρακτηρίζεται ως το πιο αργό της χώρας.

Πρόκειται για ένα φανάρι στην Κέρκυρα, τοποθετημένο σε ένα μικρό οικισμό του νησιού, σε έναν δρόμο που μετά βίας χωράει ένα αυτοκίνητο.

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, ο συγκεκριμένος φωτεινός σηματοδότης διακόπτει την κίνηση προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στα οχήματα να διασχίσουν τον δρόμο χωρίς να διασταυρωθούν.

Ο χρόνος αναμονής φτάνει, όπως ενημερώνει και η σχετική πινακίδα, τα 7 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα.

Βέβαια υπάρχει λόγος που οι επισκέπτες του χωριού Λάκωνες χρειάζεται να περιμένουν 7 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα ώστε να πάρουν το πράσινο φως, καθώς σε περίπτωση που τον συγκεκριμένο δρόμο διασχίζει ένα τουριστικό λεωφορείο, τότε είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα χρειαστεί πολύ περισσότερο χρόνο για το να το πράξει.

Πηγή: Car and Motor