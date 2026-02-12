Στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών στις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου (14/2) θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του πρώην υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, Αναστάση Παπαληγούρα, όπως ανακοίνωσε η κόρη του, Λένα, με μία δημοσίευση στον λογαριασμό της στο facebook.

Ο πρώην βουλευτής της Κορίνθου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών το πρωί της Πέμπτης (12/2). Σύμφωνα με πληροφορίες το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Η ανακοίνωση της κόρης του στο facebook:

«Τον μοναδικό και πολυαγαπημένο μας σύντροφο, πατέρα και παππού Αναστάση Παπαληγούρα κηδεύουμε το Σάββατο 14/2/25, ώρα 12:00μμ, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η οικογένεια

Βαρβάρα Πετρίδη

Ζαΐρα Παπαληγούρα

Λένα Παπαληγούρα

Άκης Πάντος

Αναστάσης Πάντος Παπαληγούρας

Αντώνης Πάντος Παπαληγούρας

Παρακαλούμε, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στη «ΜΕΡΙΜΝΑ» Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, για τη στήριξη παιδιών και οικογενειών στην πορεία του πένθους και της αρρώστιας».