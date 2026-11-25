Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας και η λειψυδρία επιβαρύνουν τα κτίρια, τα οποία ευθύνονται για μεγάλο ποσοστό της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπομπών ρύπων.

Το 66,8% των ελληνικών κατοικιών ανήκει σε χαμηλές ενεργειακές κατηγορίες, δημιουργώντας ένα χάσμα προσιτότητας για τους πολίτες που δαπανούν υψηλό ποσοστό του εισοδήματός τους για στέγαση.

Το Συμβούλιο Αειφόρων Κτιρίων Ελλάδος διοργανώνει συνέδριο για την αντιμετώπιση των ενεργειακών προκλήσεων μέσω της συνεργασίας φορέων και της εφαρμογής βιώσιμων χρηματοδοτικών λύσεων.

Η ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση αποτελεί προτεραιότητα για την αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας.

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Του Αλέξανδρου Αθανασούλα, Προέδρου του Συμβουλίου Αειφόρων Κτιρίων Ελλάδος (SBC Greece)

22 Ιουλίου 2026, τρεις το μεσημέρι. Τρίτη συνεχόμενη ημέρα καύσωνα και τα κλιματιστικά δουλεύουν ασταμάτητα. Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας φτάνει τα 10.618 MW, ένα από τα υψηλότερα φορτία του καλοκαιριού. Το σύστημα αντέχει, στα όριά του. Τα κτίριά μας; Πολύ λιγότερο.

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Δεν πρόκειται για εξαίρεση. Σύμφωνα με τα δεδομένα του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το φετινό καλοκαίρι ήταν το έκτο θερμότερο από το 1960, με 68 από τις 92 ημέρες του πάνω από τον μέσο όρο. Η μέση θερμοκρασία του ελληνικού καλοκαιριού έχει ανέβει κατά 2,5 βαθμούς μέσα σε εξήντα πέντε χρόνια. Παράλληλα, το νερό λιγοστεύει. Τα αποθέματα των ταμιευτήρων της Αττικής, που έως το 2021 κινούνταν σταθερά γύρω στο 1,1 δισ. κυβικά, υποχώρησαν τόσο ώστε τον Δεκέμβριο του 2025 η Αττική κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για λειψυδρία. Και παρά τη φετινή ανάκαμψη, τον Οκτώβριο ήταν σχεδόν 40% χαμηλότερα από ό,τι την ίδια εποχή του 2023.

Ζέστη, νερό, ενέργεια. Τρεις κρίσεις με κοινό παρονομαστή: τα κτίρια. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ευθύνονται για το 40% της κατανάλωσης ενέργειας και το 36% των σχετικών εκπομπών. Στην Ελλάδα, το 66,8% των κατοικιών βρίσκεται στις ενεργειακές κατηγορίες Ε έως Η. Είναι τα σπίτια που ψήνονται το καλοκαίρι, παγώνουν τον χειμώνα και πληρώνουν για αυτό και τις δύο εποχές.

Εδώ ακριβώς γεννιέται αυτό που το SBC Greece ονομάζει «χάσμα προσιτότητας», το θέμα του φετινού Ετήσιου Συνεδρίου Αειφορίας, στις 30 Νοεμβρίου στην Αθήνα: «The Affordability Divide: Carbon, Capital and the Built Environment». Σύμφωνα με τη Eurostat, το 26,4% των πολιτών στην Ελλάδα ζει σε νοικοκυριά που δαπανούν πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για τη στέγαση, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 7,7%. Κανένα άλλο κράτος μέλος δεν βρίσκεται τόσο ψηλά. Όποιος έχει την οικονομική δυνατότητα να ανακαινίσει, πληρώνει την ενεργειακή απόδοση μία φορά. Όποιος δεν την έχει, πληρώνει την απουσία της κάθε μήνα.

Το συνέδριο φέρνει στο ίδιο τραπέζι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τράπεζες, developers, τη βιομηχανία υλικών, το Ευρωπαϊκό Regional GBC Network και τα Εθνικά Συμβούλια της Γερμανίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλίας και της Ουκρανίας. Πέντε άξονες: άνθρακας σε όλο τον κύκλο ζωής του κτιρίου, βιώσιμη χρηματοδότηση, ανθεκτικότητα, νομοθεσία, προσιτή κατοικία. Ο στόχος δεν είναι μια ακόμη διακήρυξη. Είναι απαντήσεις σε τρία απλά ερωτήματα: ποιος χρηματοδοτεί, ποιος αποφασίζε, ποιος μετρά.

Ο χρόνος δεν είναι ουδέτερος. Η προθεσμία για την ενσωμάτωση της αναθεωρημένης ευρωπαϊκής οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων έληξε τον Μάιο του 2026. Το SBC Greece έχει ήδη καταθέσει, με τη στήριξη του ΥΠΕΝ, πρόταση για την εφαρμογή της στα ελληνικά δεδομένα: πράσινη χρηματοδότηση, μεταρρύθμιση του πλαισίου της πολυκατοικίας, υποδομή δεδομένων άνθρακα, κατάρτιση του εργατικού δυναμικού. Ένα Συμβούλιο όμως είναι τόσο ισχυρό όσο τα μέλη του. Χρειαζόμαστε εταιρείες, επαγγελματίες, πανεπιστήμια και δήμους μέσα στη συζήτηση, όχι θεατές της.

Ο καύσωνας δεν περιμένει ΦΕΚ. Ούτε η λειψυδρία. Μπορούμε να αποφασίσουμε σήμερα, με τους δικούς μας όρους. Διαφορετικά, θα αποφασίσει για εμάς το επόμενο καλοκαίρι, με τους δικούς του…